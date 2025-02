Kassel will "Bettensteuer" ab April einführen

Übernachten in Kassel wird teurer: Die Stadt plant eine Steuer von drei Euro pro Gast und Nacht – gelten soll die Abgabe ab April.

Sollte Herkules in Kassel absteigen, müsste er demnächst drei Euro pro Nacht Bettensteuer zahlen.

Sollte Herkules in Kassel absteigen, müsste er demnächst drei Euro pro Nacht Bettensteuer zahlen.

Rund eine Million Gäste haben im vergangenen Jahr in Kassel übernachtet und dabei von Kultur, Nahverkehr und den schönen Grünanlagen profitiert - alles finanziert durch den städtischen Haushalt, wie Stadtkämmerer Matthias Nölke (FDP) am Montag in einer Pressemitteilung betonte.

Da sei es nur fair, wenn Kassels Gäste sich auch an den Kosten beteiligen würden. Die als "Bettensteuer" oder Tourismusbeitrag schon länger diskutierte Abgabe soll ab April 2025 gelten. Dann sollen drei Euro pro Gast und Übernachtung fällig werden.

Die Steuer soll sowohl für private als auch für Geschäftsreisen gelten und ausdrücklich Airbnb-Wohnungen einschließen. Ausnahmen sind Klassenfahrten und Übernachtungen in Jugendherbergen. Die Abrechnung soll laut Stadt elektronisch erfolgen.

Bisher nur Kurtaxe in Bad Wilhelmshöhe

Bislang müssen Übernachtungsgäste nur im Kurbezirk Bad Wilhelmshöhe einen Kurbeitrag von 50 Cent pro Nacht zahlen. Die Kurtaxe soll dann durch eine stadtweit geltende Übernachtungssteuer abgelöst werden. Ob es wirklich so weit kommt, darüber entscheidet das Stadtparlament am 24. März.