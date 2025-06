Langjährige Baustelle Fulda bei Bad Hersfeld wegen A4-Ausbau gesperrt

Die viel befahrene A4 bei Bad Hersfeld soll belastbarer und breiter werden. Das bringt für Lastwagen- und Autofahrer aber erst mal mehrere Jahre lang Einschränkungen. Auch der Schiffsverkehr auf der Fulda ist betroffen.

Wegen des geplanten Ausbaus der A4 bei Bad Hersfeld ist seit Montag die Fulda unter einer Autobahnbrücke für den Schiffsverkehr gesperrt. Dort wird ein Ponton als schwimmende Arbeitsplattform aufgebaut, wie die zuständige Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Brücke wird erneuert, und dazu müssen erst Teile davon abgetragen werden.

Die Sperrung des Flusses gilt demnach wochentags. An Wochenenden soll der Ponton am Ufer gesichert werden, so dass Wasserfahrzeuge vorbeifahren können. Die Arbeiten - und damit die Sperrung der Fulda an dieser Stelle - sollen bis Ende Juli dauern.

Geplant sind vier Jahre Bauzeit - für den ersten Bauabschnitt

Die Brückenerneuerung ist Teil der Sanierung und Erweiterung der A4 bei Bad Hersfeld. Und diese dauert wesentlich länger. Im ersten Bauabschnitt sollen auf etwa vier Kilometern in Richtung Erfurt die Fahrbahn erneuert, ein durchgehender Stand- und Zusatzfahrstreifen in den Steigungsstrecken angelegt und Lärmschutzwände errichtet werden. Außerdem soll die Straße frostsicher werden.

Die Autobahn GmbH plant mit vier Jahren bis zur Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in Fahrtrichtung Osten . Bis 2029 also können Verkehrsteilnehmer zwar weiterhin auf zwei Fahrspuren unterwegs sein, allerdings nur mit Tempo 80, da die zwei Spuren auf die Gegenfahrbahn in Richtung Kirchheim verlegt werden.

Im Osten Bad Hersfelds sollen die Arbeiten bis 2026 dauern

Einige Kilometer östlich laufen bereits Bauarbeiten auf der A4 in Richtung Kirchheim. Auch dort geht es um einen frostsicheren Ausbau mit Stand- und Zusatzfahrstreifen, dazu werden dort lärmschluckender Asphalt verlegt und Lärmschutzwände errichtet. Auch Brücken bei Bad Hersfeld-Ost wurden erneuert. Die Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr abgeschlossen sein.

In einem weiteren Bauabschnitt sollen weitere Arbeiten folgen. Diese sind aber noch in der Planung. Insgesamt geht die Autobahn GmbH von Bauarbeiten bei Bad Hersfeld bis 2030 aus.