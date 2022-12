Wegen eines Produktfehlers ruft die Drogerie-Kette Rossmann Brezeln für Kinder zurück.

Betroffen seien Packungen der "GenussPlus Kids Mini Brezel" ohne Aufstreusalz mit Mindeshaltbarkeitsdatum bis zum 30.Juni 2023. Fäden oder blaue Gewebeteilchen könnten darin enthalten sein, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Brezeln seien mitunter an Filialen in Hessen geliefert worden.