Lufthansa-Tochter Piloten verlängern Discover-Streik bis Sonntag

Fluggäste des Lufthansa-Ferienfliegers Discover müssen sich auch am Wochenende auf streikbedingte Ausfälle einstellen. Die Streiks sollen bis einschließlich Sonntag fortgesetzt werden, teilte die Vereinigung Cockpit mit.

Die Pilotengewerkschaft Cockpit (VC) will den derzeitigen Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines um zwei Tage - also bis Sonntag - verlängern. Ursprünglich hätte der am Dienstag begonnene Ausstand am Freitag enden sollen. Mit dem Schritt wolle VC seine Entschlossenheit im aktuellen Tarifkonflikt demonstrieren.

Auch Piloten von Frachtflügen im Ausstand

Gemeinsam mit der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hatte VC das fliegende Personal in Cockpit und Kabine dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Am Mittwoch waren deshalb am Flughafen Frankfurt acht der 26 geplanten Starts gestrichen worden. Für den Donnerstag war eine ähnliche Bilanz erwartet worden.

Cockpit rief am Donnerstag zudem dazu auf, den Streik auf Frachtflüge der Lufthansa Cityline auszuweiten. Der sogenannte Unterstützungsstreik sollte am Donnerstagabend zwischen 18.00 Uhr und 23.59 Uhr stattfinden, wie die Pilotengewerkschaft mitteilte.

Mit den viertägigen Streiks wollen die im Lufthansa-Konzern verwurzelten Spartengewerkschaften UFO und VC eigene Tarifverträge durchsetzen, nachdem das Management sich mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf ein Vertragswerk geeinigt hat. Verdi repräsentiere nur wenige Piloten und Flugbegleiter im Unternehmen, heißt es bei UFO und VC.

Der 2021 gegründete Ferienflieger Discover Airlines fliegt mit derzeit 27 Maschinen Urlaubsziele in Europa und Übersee an. An Bord arbeiten rund 1.900 Menschen.