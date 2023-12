Die hessischen Heilbäder und Kurorte sind nach den Folgen der Corona-Krise wieder auf Erholungskurs.

Nach 8,5 Millionen Übernachtungen in 2022 seien in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund 7,1 Millionen Übernachtungen in Heilbädern und Kurorten gebucht worden, und für das Gesamtjahr hoffe man auf 9,2 Millionen Übernachtungen, teilte der Hessische Heilbäderverband mit. Auch die Bruttoumsätze dürfen in diesem Jahr erstmals seit der Pandemie wieder die Marke von zwei Milliarden Euro übersteigen.

Mit einem Festakt eröffnete am Montagabend die Stadt Bad Nauheim offiziell ihre neue Sprudelhof Therme. Für die Besucher ist die Therme dann von diesem Dienstag an geöffnet, erwartet werden rund 300.000 Besucher pro Jahr.