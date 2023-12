Das bietet die neue Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim

Acht Jahre nach der Schließung der alten Therme hat Bad Nauheim wieder eine Wellness-Oase. Zum Neubau mit Thermalbecken, Saunagarten und Fitnessstudio soll bald noch ein prunkvoller Jugendstil-Bereich dazu kommen.

Videobeitrag Video Das bietet die neue Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Becken sind gefüllt, die Flure bereit für die ersten Badeschlappen. Lange wurde in Bad Nauheim darauf gewartet. Nachdem die veraltete 70er-Jahre-Therme schon 2015 geschlossen und schließlich abgerissen wurde, eröffnet nun kurz vor Weihnachten die neue Sprudelhof Therme.

47 Millionen Euro hat die Stadt in den Bau investiert. Es ist nach Angaben der Stadt die größte Investition, die der Kurort in der Wetterau jemals getätigt hat. Erwartet werden rund 300.000 Besucher im Jahr.

Baden, Sauna, Fitness

Die neue Therme verfügt über eine Gesamtwasserfläche von 800 Quadratmetern, verteilt auf mehrere Innen- und Außenbecken mit Bad Nauheimer Sole. Außerdem gibt es ein Fitnessstudio, gastronomische Angebote und einen Sauna-Garten mit drei Saunen. Eine davon befindet sich im Waitz’schen Turm, einem historischen Windmühlenturm, der früher zur Salzgewinnung genutzt wurde.

Die Bad Nauheimer Sole gilt als besonders wohltuend und gesundheitsfördernd. Bild © Sprudelhof Therme

Nach mehreren Jahren Diskussionen über die Zukunft der alten Therme und einen möglichen Neubau, war in Bad Nauheim schließlich 2021 Spatenstich gewesen.

"Mit der neuen Sprudelhof Therme starten wir in eine neue Ära", sagte Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) bei der Eröffnung. "Wir schließen endlich die Lücke, die seit der Schließung des alten Thermalbades 2015 schmerzhaft im Herzen Bad Nauheims klaffte."

Historischer Bereich kommt noch dazu

Komplett fertig ist die Therme allerdings noch nicht: Ab 2024 soll noch ein größerer Sauna-Bereich im historischen Ambiente dazu kommen. Der Hintergrund: Bad Nauheim blickt auf eine lange Heilbad-Tradition zurück.

Bis heute gilt der historische Sprudelhof als Wahrzeichen der Stadt: eine riesige denkmalgeschützte Kuranlage, die Anfang des 20. Jahrhundert als Herzstück des örtlichen Kurbetriebs gebaut wurde.

Der Sprudelhof in Bad Nauheim. Bild © picture-alliance/dpa

Prunkvolle Baderäume, Ruhehallen und Innenhöfe sind bis heute erhalten. Der reguläre Badebetrieb wurde allerdings schon vor Jahrzehnten eingestellt. Das Areal wurde seitdem anderweitig genutzt. Seit zwei Jahren wird der Sprudelhof nun durch das Land Hessen grundlegend saniert.

Saunieren mit (Jugend-)Stil

Die Neubau grenzt direkt an das historische Areal, das der Therme auch ihren Namen verliehen hat. Ein Teil des Sprudelhofs wird derzeit wieder für den Thermenbetrieb nutzbar gemacht.

Das Badehaus 2 wird dafür durch einen Gang mit dem Neubau verbunden. Dort soll es beispielsweise eine Jugendstil-Sauna, eine Dampfsauna und einen großen Ruheraum mit prächtigen Wandverkleidungen und großen Bogenfenstern geben.

Im historischen Sprudelhof wurde schon vor über hundert Jahren gebadet. Bild © Sprudelhof Therme

Auch das sogenannte Kurmittelhaus soll in den Sprudelhof kommen. Hier können dann therapeutische Maßnahmen im Rahmen einer Kur durchgeführt werden. Bad Nauheim braucht ein solches Kurmittelhaus auch, um weiterhin das "Bad" im Namen tragen zu dürfen.

Thermen in Hessen: Zwischen Neubauten und Schließungen

Nach schwierigen Jahren mit Corona-Pandemie, Energiekrise und Inflation wollen auch andere Kurorte und Heilbäder in Hessen mit neuen Angeboten punkten. In Willingen (Waldeck-Frankenberg) wird beispielsweise das Lagune-Erlebnisbad fast komplett neu gebaut.

Deutlich größere Dimensionen soll mit einer geplanten Investitionssumme von rund 200 Millionen Euro aber die Thermenwelt in Bad Vilbel haben. Das Angebot auf 15 Hektar Fläche soll äußerst umfangreich werden: Sportbad, Familienbad, Rutschenturm, Thermalbecken, Saunalandschaft und Räume für Gesundheitsanwendungen, Kunst und Kultur sind geplant.

Große Bauprojekte geplant Die Wetterau auf dem Weg zur Wellness-Hochburg Die einen sprechen von einem "Jahrhundertprojekt", die anderen von der modernsten Therme Deutschlands: Drei Gemeinden in der Wetterau treiben derzeit unterschiedliche Thermen-Projekte voran. Sie könnten den Kreis zu einer Wellness-Hochburg machen. Zum Artikel

Das Projekt wurde in der Vergangenheit schon als "Riesentherme" oder "modernste Therme Deutschlands" gehandelt. Allerdings verzögert sich der Baubeginn schon seit Jahren. Derzeit peilt die Planungsgesellschaft einen Baubeginn in der zweiten Hälfte kommenden Jahres an.

Allerdings ist auch die Schließung von Thermen mancherorts Thema, etwa zuletzt in Bad Salzhausen und in Bad Hersfeld. Auch in Bad Wildungen wurde kürzlich die alte Therme aufgrund von Einsturzgefahr geschlossen. Hier wird aber bereits ein Neubau geplant.

In Bad Nauheim soll nun Betriebsstart am Dienstag sein. Allerdings wird die Sauna im Turm voraussichtlich erst zum Jahresende nutzbar sein.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen