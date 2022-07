Die Arbeitsbelastung der Richter der beiden Staatsschutzsenate beim Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt ist unverändert hoch.

Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Jahresbilanz des Gerichts hervorgeht, verhandelten die beiden Spezialsenate 2022 bereits an 65 Verhandlungstagen Strafsachen gegen mutmaßliche Links- oder Rechtsterroristen, Islamisten oder Angehörige des Staatsterrorismus in Syrien.

Die Arbeitsbelastung entspräche in etwa der des Vorjahres.