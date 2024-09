Protest zur Metall-Tarifverhandlung in Dietzenbach

Die IG Metall hat den Auftakt der Tarifverhandlungen in der Mittelgruppe mit einer Protestaktion begleitet.

Rund 500 Menschen demonstrierten am Freitag am Verhandlungshotel in Dietzenbach (Offenbach) für sieben Prozent mehr Geld und mehr Zeitsouveränität. Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber nannte die Lage der Industrie "besorgniserregend". Die erste Runde blieb ohne Ergebnis, eine Fortsetzung wurde für den 18. Oktober vereinbart. In der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland- Pfalz und dem Saarland arbeiten 380.000 Beschäftigte.