Pendler, die täglich über die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden fahren müssen, werden es mit Beginn der neuen Woche wieder einfacher haben.

Veröffentlicht am 22.09.24 um 09:17 Uhr

Der zweite Fahrstreifen der A66 in Richtung Rüdesheim soll am Montagvormittag wieder freigegeben werden, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Nach einem Erdrutsch in einer Baugrube vor zwei Wochen mussten die tieferen Bodenschichten unter der Brücke gefestigt werden. Diese Arbeiten sind nun weitgehend abgeschlossen.

Um die Belastung zu testen, gilt in dem Bereich zunächst Tempo 60.