Im Zusammenhang mit den geplanten Einschnitten beim Reifenhersteller Goodyear ist nun auch für das Fuldaer Werk ein Sozialplan vereinbart worden.

Demnach sollen die rund 1.050 betroffenen Beschäftigten für zwölf Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können, wie die Bezirksleitung Mitttelhessen der Gewerkschaft IG BCE am Freitag in Gießen mitteilte. In der Transfergesellschaft sollen die Beschäftigten einen Großteil ihrer bisherigen Bezüge erhalten und sich weiterqualifizieren können.