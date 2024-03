Nach rund anderthalb Monaten hebt die Stadt Kassel zum Freitag die Stallpflicht für Geflügel auf.

Auch würden auf Anordnung des Veterinäramts Geflügelschauen wieder erlaubt, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Maßnahmen hatten seit dem 12. Februar bestanden. Anlass war ein Ausbruch der Vogelgrippe in einem Betrieb in Edermünde im Schwalm-Eder-Kreis. Lediglich bei einem Schwan sei in dieser Zeit die Vogelgrippe festgestellt worden, hieß es. In den kommenden Wochen sei mit einer weiteren Senkung der Vogelgrippe-Gefahr zu rechnen.