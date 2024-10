Mit Protestaktionen in der Nachtschicht hat die IG Metall eine erste Warnstreikwelle in der deutschen Metall- und Elektroindustrie gestartet. Grund für die Streiks sind stockende Tarifverhandlungen.

Die Gewerkschaft IG Metall hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten wollen in den Tarifverhandlungen den Druck erhöhen und die Arbeit niederlegen. Die Friedenspflicht endete nach Mitternacht.

Hier sind Warnstreiks in Hessen geplant

"Das magere Angebot der Arbeitgeber verkennt den Ernst der Lage", sagte die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner in Frankfurt. Die 3,9 Millionen Beschäftigten in der Branche brauchten mehr Geld. "Mit der zusätzlichen Kaufkraft stärken wir auch die Konjunktur."

Vom Streik betroffen sind in Hessen unter anderem die Gießerei Breyden in Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) sowie die Autozulieferer Mahle Ventiltrieb in Wölfersheim (Wetterau) oder Hörmann Automotive in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) sowie das Daimler-Werk in Kassel.

Auch bei Federal-Mogul in Wiesbaden und Norma in Maintal (Main-Kinzig) starteten am Dienstagmorgen Streikaktionen.

Darum geht's im Tarifkonflikt

Hauptargument der IG Metall für deutliche Lohnsteigerungen ist die fehlende Kaufkraft der Beschäftigten nach Jahren mit hoher Inflation. Die Gewerkschaft fordert in den Verhandlungen 7 Prozent mehr Geld innerhalb eines Jahres, während die Metallarbeitgeber 3,6 Prozent über einen Zeitraum von 27 Monaten anboten.

Die erste Stufe von 1,7 Prozent soll im Juli 2025 greifen. Die Unternehmen verweisen auf schwache Produktionswerte und fehlende Aufträge.

Gespräche werden am Donnerstag fortgesetzt

Weiterverhandelt wird am Donnerstag. Dann sprechen die Tarifparteien des Gebiets Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) wieder miteinander. 38 Betriebe aus dem Bereich Mitte wollen sich laut Verdi am Streik beteiligen. Ab dem Mittwoch sollen die Warnstreiks demnach ausgeweitet werden. Geplant ist eine zweiwöchige Warnstreikwelle.

Überschattet werden die Verhandlungen von den drastischen Sparplänen beim Autobauer VW.

In der vorangegangenen Tarifrunde hatten sich nach Gewerkschaftsangaben bundesweit mehr als 500.000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt.