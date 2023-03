Es ist das Ende einer Ära: In Pfungstadt ist die letzte Flasche mit dort gebrautem Bier vom Band gelaufen. Langfristig will das Unternehmen aber zurück nach Südhessen kommen.

Nach fast 200 Jahren ist in der Pfungstädter Brauerei am Freitag die letzte Flasche Bier abgefüllt worden. Es ist das Ende einer Tradition, denn seit Wochen ist klar: Das Gelände am Gründungsort Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) wurde an einen Wohnbauinvestor verkauft. Bis zum Jahresende muss die Brauerei das Areal verlassen haben.

Dass es das Pfungstädter Bier weiterhin geben wird, ist für viele dort nur ein schwacher Trost. Das Bier wird ab April im 45 Kilometer entfernten bayerischen Großostheim in der Familienbrauerei Eder & Heylands gebraut – nach der Pfungstädter Rezeptur.

Einige Mitarbeiter haben neue Jobs

Die 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten Kündigungen bekommen. Einige der Bierbrauer, Lagerlogistiker, Stapler- und Lkw-Fahrer hätten bereits einen neuen Job gefunden und darum gebeten, früher aus ihren Verträgen heraus zu können, berichtet Geschäftsführer Peter Winter dem hr. "Da haben wir keine Steine in den Weg gelegt", sagt er.

Viele hätten Bewerbungen laufen, einige gingen zur Lauer GmbH, die das Areal noch bis zum Ende des Jahres gepachtet hat. Zahlen kann Winter nicht nennen. "Das geht alles fließend im Moment." Die Stimmung im Betrieb möchte er nicht kommentieren.

Neuer Standort gesucht

Um den Erhalt des Unternehmens war lange gerungen worden. Bürgermeister Patrick Koch (SPD) hätte die Brauerei gerne weiter in seiner Stadt gehabt, die Stadtverordneten hatten aber einer Wohnbebauung den Vorzug gegeben. Eine Bürgerinitiative hatte noch versucht, ein Bürgerbegehren anzustrengen, um die Brauerei zu erhalten. Sie war aber aus formalen Gründen gescheitert.

Pfungstädter sucht nach einem neuen Standort nahe dem alten Areal. Wann wieder Flaschen mit in Südhessen gebrautem Pfungstädter vom Band laufen, ist noch unklar.