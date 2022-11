Streik am Uniklinikum Marburg

Am Uniklinikum in Marburg wird am Dienstag gestreikt. Pflegekräfte und nichtärztliche Beschäftigte haben mit Beginn der Frühschicht ihre Arbeit bis voraussichtlich 21 Uhr niedergelegt.

Sie fürchten, dass sich die Personalsituation in der Klinik weiter verschlechtern könnte. Die Gewerkschaft Verdi geht davon aus, dass knapp zwei Drittel aller Operationen ausfallen, Notfälle würden aber versorgt. Hintergrund ist die Dauerkrise am privatisierten Uniklinikum Gießen Marburg (UKGM). Seit Monaten streiten Betreiber Rhön AG und Land über die Finanzierung.