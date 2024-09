Verkehr in Hessen - Landschaftspflege an Straßen

Autofahrer in Hessens müssen in den kommenden Monaten immer wieder mit Arbeiten entlang der Straßen rechnen.

Veröffentlicht am 25.09.24 um 13:53 Uhr

Es geht um die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Büschen, wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte. Die Arbeiten sollen im Oktober beginnen und bis Ende Februar abgeschlossen sein. "Durch den Rückschnitt stellen wir sicher, dass Äste entlang der Straßen die Sicht auf die Fahrbahn, Verkehrsschilder und Verkehrsteilnehmer nicht beeinträchtigen." Dabei werde nur das entfernt, was notwendig sei. Bäume würden nur in Absprache mit der Naturschutzbehörde gefällt.