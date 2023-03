Vierte Verhandlungsrunde am UKGM

Ultimatum am Freitag

Der Tarifkonflikt um Entlastungen und Beschäftigungssicherung am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) geht am Donnerstag in die vierte und möglicherweise entscheidende Runde.

Am Freitag läuft ein Ultimatum ab, mit dem sich die Beschäftigten streikbereit gezeigt hatten, falls bis 24. März keine Einigung für Verbesserungen zustande kommt. Bei den Gesprächen will die Gewerkschaft Verdi unter anderem erreichen, dass für die mehr als 7.000 nicht ärztlichen Beschäftigten jeweils eine Mindest-Schichtbesetzung festgesetzt wird.