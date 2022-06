Die bei der Hessischen Landesbahn (HLB) in Kassel beschäftigten Mitarbeiter sind von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zum Warnstreik aufgerufen worden.

Der befristete Arbeitskampf begann laut EVG am Montagmorgen um 6.30 Uhr. Die Gewerkschaft fordert unter anderem, dass die Löhne um mindestens 6,8 Prozent angehoben werden. Am 8. Juni hatten bereits die Beschäftigten der HLB am Standort Königstein für mehrere Stunden die Arbeit niedergelegt.