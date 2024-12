Highwalk in Rotenburg an der Fulda wird eröffnet

Osthessen hat eine neue Attraktion: In Rotenburg an der Fulda wird der Highwalk eröffnet, eine mehr als 600 Meter lange Hängebrücke. Für die Region soll die Brücke zum Touristen-Magneten werden.

In Rotenburg wird der Highwalk am Donnerstag eröffnet.

Hoch hinaus über Osthessen: Deutschlands zweitlängste Fußgänger-Hängebrücke wird an diesem Donnerstag in Rotenburg an der Fulda mit einem Festakt eröffnet. Der sogenannte Highwalk ist 617 Meter lang und an der höchsten Stelle 60 Meter hoch.

Ab Freitag können die ersten Besucher über die Hängebrücke über das Kottenbachtal laufen.

600 Fußgänger können auf die Brücke

Laut Geschäftsführer Felix Stuhldreher wurden 84 Tonnen Stahl für die Konstruktion benötigt. Hinzu kommen die 54 Tonnen schweren Tragseile.

Errichtet wurde die Brücke in neun Monaten Bauzeit von einer Schweizer Spezialfirma. Erlaubt sind zeitgleich maximal 600 Fußgänger.

In der Region hofft man nun auf mehr Touristen und Übernachtungen durch die neue Attraktion. Die Brücke wurde unter anderem initiiert von Göbel Hotels, die in Osthessen mehrere Häuser betreiben.

Wer über die Brücke laufen möchte, muss sich ein Ticket kaufen - für Erwachsene kostet das 9,50 Euro, Kinder zahlen 7,50 Euro.

Erfolgreiches Vorbild: Der Skywalk in Willingen

Deutschlands längste Fußgänger-Hängebrücke befindet sich ebenfalls in Hessen: Der rund 100 Meter hohe und 665 Meter lange Skywalk im nordhessischen Willingen (Waldeck-Frankenberg) hat sich seit seiner Eröffnung im Juni 2023 zu einem Besuchermagneten entwickelt.