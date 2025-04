Mit Augmented Reality - erweiterter Realität - lässt sich ein digital erzeugter Inhalt mittels Smartphone-App in eine reale Umgebung hineinprojizieren. Wir haben fünf Beispiele für diese Technik, mit denen man in Hessen auf Entdeckungstour gehen kann.

Von gespenstisch über märchenhaft bis archäologisch: Hier kommen fünf Apps für Entdeckungstouren der besonderen Art in Hessen. Die nicht hier im Text verlinkten Apps kann man über die App-Stores von Google oder Apple herunterladen.

Enter Ghost: Gespenstischer Videowalk auf dem Frankfurter Hauptfriedhof

Wer hat nicht schon mal mit dem Gedanken gespielt, mit Geistern in Kontakt zu treten? Jetzt gibt es auf dem Frankfurter Hauptfriedhof die Möglichkeit. In dem neuen Audio-Video-Walk der Performance-Gruppe "Swoosh Lieu" können Neugierige Geister kennenlernen, die auf dem Frankfurter Hauptfriedhof herumspuken. So wie Maria zum Beispiel, die hier so etwas ist, wie die Gespenster-Wächterin.

Wer sich die kostenfreie App herunterlädt, kann mit Kopfhörer und Smartphone viele unerzählte, unsichtbare und unerhörte Geschichten erleben, die mit verschiedenen Punkten des Friedhofsgeländes verbunden sind. Der Startpunkt ist vor dem Alten Portal an der Eckenheimer Landstraße 188. Im Kontakt mit den Gespenstern sollen sich Fäden zwischen Vergangenheit und Gegenwart spinnen, die auch die Zukunft beeinflussen.

Die App ist verfügbar ab 5. April. Am 6. April kann man den Walk und einen anschließenden Talk über Friedhöfe und Trauerkultur gemeinsam mit den Künstlerinnen der Performance-Gruppe Swoosh Lieu erleben. Die App "Enter Ghost" können Sie hier herunterladen .

Weitere Informationen Der Walk ist vom 5. April bis 1. Juli 2025 während den Öffnungszeiten des Hauptfriedhofs (Mo-Fr 7.00 Uhr - 18.00 Uhr, am Wochenende 9.00 Uhr – 18.00 Uhr) machbar.

Es wird gebeten, den Walk nicht in Gruppen zu machen und trauernde Menschen sowie die Totenruhe auf dem Gelände zu respektieren.

Empfohlen ab 10 Jahren. Ende der weiteren Informationen

Deutsche Märchenstraße in Kassel und von Hanau bis Bad Hersfeld

Eintauchen in die Welt der Märchen, Sagen und Legenden. Sich von Rotkäppchen durch den Wald führen lassen, oder von Wilhelm Grimm persönlich erzählt bekommen, wie es war mit seinem Bruder Jacob in der Kasseler Torwache zu wohnen. Das ist ein Vergnügen für alle, die Märchen lieben.

Im Verkehrslärm der Wilhelmshöher Allee kann man sich fast nicht vorstellen, was Wilhelm in einem Brief schreibt: "Es ist still und ländlich mit einer freien in der Abendsonne prächtigen Aussicht." Die Figur von Wilhelm Grimm wird an der Torwache und weiteren für die Grimms in Kassel wichtigen Orten virtuell in die Umgebung eingeblendet.

Die App "Deutsche Märchenstraße" ist kostenfrei und bietet neben einer Begegnung mit den Märchendichtern auch die Gelegenheit, Rotkäppchen entlang des Bahnradweges zu folgen. Die Deutsche Märchenstraße verläuft von der hessischen Brüder-Grimm-Stadt Hanau bis nach Bremen und erschließt Lebensstationen der Brüder Grimm sowie Schauplätze ihrer Märchen.



The Orangerie: Kunst im Grüneburgpark in Frankfurt

Bewegende Kunst, umsonst und draußen. Und mit der kostenfreien App "Wava " jederzeit zu besichtigen, mitten im Park: Vier Videoarbeiten von vier israelischen und palästinensischen Künstlern geben Einblicke in deren verschiedene Lebenswelten, in Bräuche, Kultur und Traumata.

Die vier Video-Arbeiten der Augmented-Reality-Ausstellung sind in einem kleinen Rundgang angeordnet und bis September 2025 zu sehen. Mit der "Wava"-App kann man auf einer digitalen Karte sehen, wo sich die Kunstwerke befinden und sie sich in die Parkumgebung hineinprojizieren lassen. Startpunkt ist das Mahnmal der Familie Rothschild im oberen Teil des Grüneburgparks.

Den Römern auf der Spur: Archäologie-App für die ganze Familie in Taunusstein

Wie lebten Legionäre im Jahr 250 nach Christus? Wie sah das Kastell Zugmantel bei Taunusstein genau aus? Und welche römischen Erfindungen prägen noch heute unseren Alltag? Diese und weitere Fragen werden von den beiden fiktiven Römerkindern Caius und Celia auf einer Augmented Reality Zeitreise in die römische Vergangenheit beantwortet.

Sie führen die Besucherinnen und Besucher zu fünf Stationen entlang des Rundwanderwegs "Limesspur Castellum Zugmantel", unter anderem zu einem Amphitheater, einer Grenzstation am Limes und einem Römerbad. Heute ist davon fast nichts mehr zu sehen, doch die kostenfreie App "ABNTR.tours “ der Stadt Taunusstein lässt die virtuell rekonstruierten Gebäude an den archäologischen Schauplätzen wieder auferstehen.

Der etwa fünf Kilometer lange Wanderweg ist ideal für Kinder ab sechs Jahren und lässt sich in rund zwei Stunden erkunden. In der App gibt es noch weitere Touren.

Das versunkene Dorf: Edersee Atlantis

Das klingt nach einem Stoff, aus dem große Sagen sind: Das alte Dorf Berich versank vor über 100 Jahren im Edersee. Jedes Jahr bei Niedrigwasser im Herbst kann man die Ruinen sehen. Sie werden so liebe- wie geheimnisvoll "Edersee-Atlantis" genannt.

Während eines Großteils des Jahres sind die Dorfruinen allerdings nicht zu sehen. Die kostenfreie App "Edersee Atlantis" ermöglicht einen Blick in diese versunkene dörfliche Welt. Sie projiziert die Gebäude wieder dorthin, wo sie einst standen. Dafür muss man beim Rundgang an der Dorfstelle nur eine der dort angebrachten Tafeln scannen, und schon kann man einige Fachwerkgebäude auf der schlammigen Erde stehen sehen.

Mit einem Film in der App kann man auch noch einen Flug über das Dorf im Edersee machen. So bleibt das hessische Atlantis auch während der Monate erlebbar, in denen die Ruinen unter Wasser liegen, an 365 Tagen im Jahr.