Bad Vilbel wird heute zur Hessentagsstadt 2025. Das Landesfest lockt zehn Tage lang mit Konzerten von Stars wie Howard Carpendale und Nina Chuba, Ausstellungen und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Tipps für Anreise und mehr gibt es hier.

Der Hessentag in Bad Vilbel startet am 13. Juni.

Der Hessentag in Bad Vilbel startet am 13. Juni. Bild © picture-alliance/dpa

Der 62. Hessentag steigt dieses Jahr in der Quellen- und Festspielstadt Bad Vilbel (Wetterau). Unter dem Motto "Wir bringen Hessen auf die Bühne" feiert die Stadt vom 13. bis 22. Juni 2025 durch. Zehn Tage geht das Landesfest und das Programm ist voll: Ob Kultur, Konzerte, Mitmachaktionen oder regionale Spezialitäten - in Bad Vilbel ist für alle was dabei.

Auch der Hessische Rundfunk ist die ganze Zeit vor Ort. Einer der Höhepunkte ist der Festumzug am 22. Juni durch die Hessentagsstraße. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Programm und Ihren Besuch haben wir zusammengestellt.

Wann findet der Hessentag 2025 statt?

Das zehntägige Volksfest wird am Freitag, 13. Juni, eröffnet. Schluss ist am Sonntagabend, 22. Juni.

Was kostet der Eintritt auf dem Hessentag?

Der Eintritt für den Hessentag ist kostenlos. Auch alle Veranstaltungen am hr-Treff sind kostenlos. Tickets müssen nur für die zahlreichen Konzerte und Theaterstücke in der Stadthalle Vilco, der Sparkassen-Wasserburg und der Stadtwerke-Arena erworben werden. Die Tickets kosten je nach Veranstaltung 13 Euro bis 90 Euro.

Am 15. Juni tritt der Sänger Howard Carpendale auf dem Hessentag auf. Bild © picture-alliance/dpa

Welche Konzerte finden auf den Hessentag statt?

Manche Konzerte sind schon ausverkauft, wie die von Annett Louisan und Vicky Leandros. Für andere Top-Acts gibt es noch Tickets.

Das Konzert von Kings of Leon am 16. Juni in der Stadtwerke-Arena wurde abgesagt. Frontmann Caleb Followill hat sich am Fuß verletzt und muss operiert werden, inklusive mehrwöchiger Auszeit, so das Management der Band.



13. Juni



Rodgau Monotones, Vilco

14. Juni



Ski Aggu, Arena

Schiller, Wasserburg

15. Juni



Howard Carpendale, Arena

U-Bahnkontrollöre, Wasserburg

Mando Diao, Vilco

16. Juni



Leony, Vilco

Scott Bradlee's Postmodern Juke Box, Wasserburg

17. Juni



Nina Chuba, Arena

1986zig, Vilco

18. Juni



Judas Priest, Arena

Vicky Leandros, Wasserburg

19. Juni



Sisters of Mercy, Vilco

Annett Louisan, Wasserburg

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Arena

20. Juni



Deichkind, Arena

Elif, Vilco

21. Juni



2raumwohnung, Vilco

Selig, Vilco

22. Juni



Barrelhouse Jazzband, Wasserburg

Jimmy Kelly & The Streetorchestra, Wasserburg



Mehr Informationen zu den Konzerten hier.

Was gibt es sonst noch auf dem Hessentag?

Neben Konzerten stehen auch das Theaterstück "Das doppelte Lottchen" am 16. Juni, das Musical "Peter Pan" am 17. Juni und das Theaterstück "Der Räuber Hotzenplotz" am 18. Juni auf dem Programm. Die Stücke finden im Rahmen der Burgfestspiele statt und sind perfekt für die ganze Familie.



Auch sportlich geht es zur Sache: Skispringen und Biathlon im Sommer geht jeden Tag im Burgpark. Der Hessische Skiverband macht es möglich. Außerdem gibt es verschiedene Sportangebote wie Jumping Fitness, Cheerleading, Zumba und Yoga auf der Mitmachbühne.



Ein Highlight ist der Turn Warrior. Klettern, springen und die Balance halten, so überwindet man die verschiedenen Hindernisse. Wer mitmachen möchte, muss sich vorab ein Ticket buchen.



Wie immer endet der Hessentag mit seinem Festzug am 22. Juni um 13 Uhr. Mit dabei sind Vereine aus ganz Hessen. Der Hessische Rundfunk überträgt den Hessentagsfestzug live im hr-fernsehen.

Teilnehmende der Volkstanzgruppe Besse tanzen beim Festumzug in Fritzlar 2024. Bild © picture-alliance/dpa

Was bietet der hr auf dem Hessentag an?

Der Hessische Rundfunk öffnet täglich von 10 Uhr bis Mitternacht die Türen seines hr-Treffs . Ob ein Selfie mit den Lieblingsmoderatoren, ein Plausch über das aktuelle Radioprogramm oder ein Blick hinter die Kulissen von "hallo hessen" und Co. – hier kann man dem hr ganz nah kommen.



Täglich präsentiert der Hessische Rundfunk an der Hessentagsstraße von 14 bis 20 Uhr (Wochenende und Feiertage 11 bis 20 Uhr) mit der Bühnenshow "Hallo Hessentag" ein kostenloses Unterhaltungsprogramm mit vielen Überraschungen, prominenten Gästen, Gewinnspielen und Live-Schalten in hr-Fernsehsendungen wie "hallo hessen", "maintower", "Die Ratgeber", "alle wetter" oder der "hessenschau".



Mit Minigolf und Fotobox ist für Unterhaltung in jeder Altersklasse gesorgt. Abends sorgen DJs aus den hr-Radioprogrammen für den passenden Sound zum Ausklang, dazu gibt's Streetfood und Drinks.

Wo bekommt man Tickets für den Hessentag 2025?

Tickets für die Konzerte gibt es online im hr-Ticketcenter oder im Kartenbüro des Hessentags in Bad Vilbel, Klaus-Havenstein-Weg 1. Das Kartenbüro ist telefonisch unter 06101/559455 erreichbar.

Welche Anreise-Tipps nach Bad Vilbel gibt es?

Wer mit dem Auto anreist, kann auf den Parkflächen P1 und P2 (siehe Karte) entlang der L3008 parken. P1 ist über die B3 erreichbar, Ausfahrt Dortelweil, P2 aus Richtung Niederdorfelden. Tickets für die Parkplätze gibt es online.



Zwischen den Parkplätzen fährt ein kostenloser Shuttleservice. Der Bus fährt täglich von 9 Uhr bis Mitternacht alle 10 bis 15 Minuten. Die einzige Ausnahme ist am Sonntag, 22. Juni: Während des Festzuges fährt der Shuttlebus nicht zwischen 12 Uhr bis 16 Uhr.



Während des Hessentags sind folgende Straßen laut Veranstalter für den Verkehr gesperrt:



Friedberger Straße zwischen Heinrich-Heine-Straße und Rendeler Straße (inkl. Bahnhofsplatz)

Heinrich-Heine-Straße

Landesstraße 3008 zwischen Gronau und dem Kreuzungsbereich Am Rosengarten / Gießener Straße / Büdinger Straße

Frankfurter Straße zwischen dem Kreisverkehr "Südbahnhof" (Biwer-Kreisel) und der Schulstraße

Parkstraße

Lohstraße (Historisches Rathaus bis Alte Mühle)

Klaus-Havenstein-Weg



Einfacher ist das Hessentagsgelände mit Bus und Bahn zu erreichen. Mit der S-Bahn sind es nur gut 20 Minuten Fahrzeit ab Frankfurt-Hauptbahnhof. Das Festgelände ist nur einen kurzen Fußweg von den Bahnhöfen Bad Vilbel und Bad Vilbel Süd entfernt.



Es gibt zahlreiche Sonderfahrten. Auf der Linie RB34 werden zusätzliche Fahrten zwischen Bad Vilbel und Glauburg-Stockheim angeboten. Außerdem ist geplant, dass alle Regionalzüge während des Hessentags in Bad Vilbel halten. Die S-Bahn-Linie S6 bekommt einen zusätzlichen Wagen. Die Buslinien 365 und 551 fahren abends länger. Die Buslinie 365 fährt auch sonntags.



Wer mit dem Wohnmobil anreisen möchte, kann sein Reisegefährt in der Industriestraße in Bad Vilbel-Dortelweil (neben Porta-Möbelmarkt) abstellen. Wohnmobilbesitzer können dort ab dem 11. Juni, 8 Uhr parken.



Informationen für größere Reisegruppen gibt es auf dem Online-Auftritt des Hessentags .

Bild © hessenschau.de

Was gibt es in Bad Vilbel abseits des Hessentags zu erleben?

In der Stadt der Brunnen und Quellen fließt das Wasser an vielen Stellen – ober- und unterirdisch. Entlang der Nidda kann man das mineralhaltige Wasser an verschiedenen Trinkstellen kosten oder im Norden des Kurparks Kneippbecken, Barfußpfad und Aquapark entdecken.



Als architektonisches Highlight gilt die auf einer Brücke über der Nidda errichtete Stadtbibliothek. Zum Bummeln lädt die charmante Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern und dem Alten Rathaus ein. Dort bietet das Brunnen- und Bädermuseum einen Blick in die mehr als 450-jährige Geschichte der Bad Vilbeler Mineralquellen.

Wo ist der nächste Hessentag?

Der Hessentag 2026 findet vom 12. bis 21. Juni 2026 in Fulda statt. Die osthessische Stadt holt kommendes Jahr den Hessentag nach, der 2021 wegen Corona ausfallen musste. Im vergangenen Jahr fand der Hessentag in Fritzlar statt, zahlreiche Besucher ärgerten sich anschließend über sehr teure Parkgebühren.