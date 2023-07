Das Konzert von Sänger Max Mutzke zog bei der Landesgartenschau in Fulda die meisten Zuschauer bei einer Einzelveranstaltung an. Rund 4.500 Musik-Fans kamen vor die Bühne im sogenannten Genussgarten.

So viele Menschen kamen bisher zur Landesgartenschau

Halbzeit-Bilanz in Fulda

Zwischenbilanz der Landesgartenschau in Fulda: Die Besucherzahlen stimmen. Nach dem Start Ende April lief in der Domstadt aber nicht alles rund. Es gab auch Kritikpunkte - und ungewöhnliche Erkenntnisse.

Geschäftsführer Schmitt zu Besucherzahlen und Kritikpunkten

Die Landesgartenschau (LGS) in Fulda zieht viele Besucherinnen und Besucher an – so lautet die erfreuliche Halbzeitbilanz nach rund zweieinhalb Monaten, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Seit der Eröffnung Ende April kamen knapp 300.000 Gäste.

Damit hat die LGS bislang erreicht, was sie sich als Ziel vorgenommen hatte. Vor dem Start war eine angestrebte Besucherzahl von insgesamt 500.000 bis 600.000 genannt worden. Daher sagte nun der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) zum Zwischenfazit: "Wir liegen auf Kurs."

Auch Ulrich Schmitt, einer der beiden Geschäftsführer der LGS, zeigte sich mit Blick auf die Zahlen erwartungsgemäß zufrieden. "Die Besucher kommen wie erhofft. Wir erhalten viel positive Resonanz. Hier und da gab es aber auch mehr oder weniger berechtigte Kritik."

Landesgartenschau reagiert auf Kritik

Denn seit dem Start lief nicht alles glatt. Die LGS-Macher reagierten auf Kritik und Beschwerden von Besucherinnen und Besuchern und versuchten, Abhilfe zu schaffen. So wurde die Beschilderung verbessert, damit Gäste nicht umherirren. Es wurden zusätzliche Shuttle-Busse bereitgestellt. Und auch an der Barrierefreiheit wurde gearbeitet. So sollte Menschen mit Handicaps – zum Beispiel Rollstuhlfahrern – ein leichterer Zugang zum Gelände ermöglicht werden.

Gäste, die nicht gut zu Fuß sind, zeigten sich laut LGS-Sprecherin Patricia Bickert des öfteren verwundert über die Weitläufigkeit des Geländes. Es ist mit 42 Hektar die bislang größte Landesgartenschau Hessens. Wer zur LGS komme, sollte sich vorab zum Angebot informieren und sich die Service-Hinweise anschauen, empfahl Bickert. Orientierung bieten auch die Tipps zur Anreise und dieser Wegweiser.

Deutlich vernehmbare Kritik gab es von Seiten des Einzelhandels und der Gastronomie. Sie monierten recht schnell nach dem Start: Die LGS bringe nicht die erhoffte Kundschaft vom etwas außerhalb des Zentrums gelegenen Gelände in die Innenstadt. Geschäfte und Restaurants profitierten zu wenig vom Event und der Kaufkraft der Besucherinnen und Besucher.

Als Reaktion wurde ein City-Shuttle eingeführt, der die Menschen ins Zentrum fährt. Die Kritik wurde danach leiser.

Hotels und Gaststätten: "Guter Impuls für die Region"

Zur LGS-Halbzeit zeigte sich der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga befriedigt. Der Fuldaer Kreisvorsitzende Steffen Ackermann meinte sogar: "Wenn es nach uns geht, könnte man jedes Jahr eine Gartenschau in Fulda veranstalten. Sie ist ein guter Impuls für die Region. Die Branche profitiert und bringt mehr Frequenz für Einzelhandel und Gastro. Die Hotels sind auch gut gebucht."

Reginald Bukel vom City Marketing beobachtet: "Nach anfänglicher Kritik und besserer Anbindung für die Gäste an die Innenstadt ist eine deutliche Belebung zu erkennen. Gastronomie und Hotels sind die größten Nutznießer der Gartenschau. Der Einzelhandel wünscht sich sicher mehr. Da ist Steigerungspotenzial."

Ganz große Namen fehlen im Programm

Würden namhafte Musikstars noch mehr Anziehungskraft entfalten? Für den bislang besten Besuch einer Einzelveranstaltung auf der LGS mit 4.500 Gästen sorgte Sänger Max Mutzke, der Deutschland im Jahr 2004 beim Gesangswettbewerb ESC mit einem vierten Platz erfolgreich vertrat.

Weitere großen Namen fehlen im Programm. Event-Managerin Lisa Banetzke erklärte: Die LGS wollte anderen Fuldaer Veranstaltungen wie der Reihe "Kultur.findet.Stadt" und den nun folgenden Domplatz-Konzerten keine Konkurrenz machen. Zudem sei der Zuschauerbereich vor der großen Bühne im Genussgarten begrenzt und fasse nur 4.500 Gäste. Daher seien dort größere Veranstaltungen nicht möglich.

Knapp 1.800 Veranstaltungen

Was in den kommenden Wochen noch auf dem Programm steht, bis zum Gartenschau-Ende am 8. Oktober, zeigen der Veranstaltungskalender und die Veranstaltungstipps . Alle Veranstaltungen sind kostenlos und durch das Eintrittsgeld abgedeckt. Das Programm umfasst knapp 1.800 Ereignisse.

Weitere Informationen Finanzen der Landesgartenschau Die Landesgartenschau in Fulda ist ein Millionen-Projekt. Für die Durchführung des 165 Tage währenden Festes wurde ein Haushalt von rund 15 Millionen Euro aufgestellt. Der städtische Anteil beträgt acht Millionen Euro. Der zu erwirtschaftende Anteil liegt bei sieben Millionen Euro. Die Summe soll aus Ticketverkäufen, Konzessionen und Sponsoring zusammenkommen. Bislang betragen die Einnahmen aus Ticketverkäufen vier Millionen Euro, wie die LGS bekanntgab. Ende der weiteren Informationen

Gut angenommen wurden in Fulda bislang Themen-Tage wie das Chor-Wochenende für Gruppen aus ganz Hessen. Event-Managerin Banetzke sagte: Es sei bemerkenswert, wie viele Menschen und Vereine aus der Region die Gartenschau aktiv mitgestalten und zu einem gemeinsamen Fest machen.

Impressionen von der Landesgartenschau Fulda

Sonnengarten als Besucher-Magnet für Familien und Kinder

Gut angenommen werden laut LGS auch die Sport- und Service-Angebote zum Thema Gesundheit. "Yoga, Gymnastik, Fitness und allerhand Sport" – es herrsche viel Bewegung auf dem Gelände.

Der Junge Garten als Anlaufpunkt für Heranwachsende und sportlich Interessierte funktioniert nach hr-Beobachtungen aber nicht so gut wie von den Veranstaltern gedacht. Dagegen ist der Sonnengarten ein Besucher-Magnet für Familien und Kinder. Für Pflanzen-Freunde erweisen sich die vom Deutschen Meister der Floristen, Christopher Ernst, alle 14 Tage neu gestalteten Blumenschauen als Anlaufpunkt.

Lern- und Spielort für Schülerinnen und Schüler

Die LGS hält mit dem Grünen Klassenzimmer auch Bildungsangebote bereit und dient als außerschulischer Lernort und Ausflugsziel. Knapp 7.000 Kinder und Jugendliche aus Kita-, Kindergarten- und Schulgruppen haben den Angaben zufolge schon teilgenommen.

Nicht nur aufgrund der kleinen Gäste beobachtete Katharina Neumann, Leiterin der Gärtnerischen Ausstellung, beim Blick auf die Besucher-Struktur: "Im Vergleich zu vorigen Landesgartenschauen, bei denen ich schon gearbeitet habe, ist der Altersdurchschnitt in Fulda niedriger. Es sind mehr junge Leute unterwegs."

