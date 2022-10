Nostalgie pur – No Angels in Frankfurt

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass "Daylight in your eyes" wochenlang den ersten Platz der deutschen Singlecharts belegte, ihr Debütalbum "Elle'ments" zählt zu den meistverkauften Alben in der deutschen Musikgeschichte. Und sie haben es noch genauso drauf. Beim Konzert der Kult-Girlgroup in Frankfurt gibt es ohrenbetäubenden Beifall, strahlende Gesichter und Nostalgie pur.