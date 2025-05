Heiraten ist ein Abenteuer! Das gilt schon bei ganz normalen Trauungen. Wem das aber nicht reicht, der kann noch eine Schippe drauflegen. Diese Hochzeiten sind für Mutige oder Kurzentschlossene.

Ganz tief rein: Ja-Wort in der Tropfsteinhöhle

Dem Himmel so nah: Mit der Gondel zur Trauung

Für immer und ewig: Zeitreise zur Hochzeit

Immer am Ball bleiben: Fan-Hochzeit im Fußballstadion

Gebunden und trotzdem spontan: "Einfach heiraten" mit der Evangelischen Kirche

Für Unerschütterliche: Kann klappen im Heißluftballon

Ganz tief rein: Ja-Wort in der Tropfsteinhöhle

Tief unter der Erde in der Schauhöhle Breitscheid mit dem schönen Namen "Herbstlabyrinth" können Hochzeitspaare standesamtlich von der Gemeinde Breitscheid (Lahn-Dill) getraut werden. Zwischen Tropfsteinen aller Art im größten Höhlenlabyrinth Hessens finden Brautpaar, Trauzeugen und bis zu 16 Gäste Platz. "Der Anblick ist wunderschön und wenn das Paar Musik mitbringt, kommt auch die einzigartige Akustik voll zur Geltung", sagt Thiemo Kaiser von der Tourist-Information Breitscheid.

Um in den Hafen der Ehe segeln zu können, muss das Brautpaar gut zu Fuß sein: 124 Stufen führen unter Tage, einen Aufzug gibt es nicht. Es empfiehlt sich auch, ein Jäckchen und ein paar warme Socken einzupacken: Bei konstant 9 Grad bleibt nicht nur die Liebe frisch.

Geeignet für: Tageslichtscheue Paare, die sich immer und überall an ihrer Liebe wärmen können.

Herbstlabyrinth Schauhöhle Breitscheid Bild © Thomas Kempfer

Dem Himmel so nah: Mit dem Skilift zur Trauung

Für wen es ab Tag eins der Ehe lieber bergauf statt bergab gehen soll, der kann 875 Meter über dem Meerspiegel heiraten. Willingen (Waldeck-Frankenberg) als Skigebiet ist den meisten vermutlich bekannt, sogar im fernen Südhessen oder im Rhein-Main-Gebiet.

Hochheideturm Ettelsberg, Willingen Bild © picture alliance / imageBROKER | W. Wirth

Auf dem Ettelsberg steht aber auch der Hochheideturm mit einem Trauzimmer in luftigen Höhen für eine standesamtliche Trauung. Die Hochzeitsgesellschaft wird mit der Seilbahn eingeflogen, schwindelfrei sollten also alle sein.

Die Kabinen-Seilbahn führt hinauf zum Ettelsberg und dem Hochheideturm Bild © picture-alliance/dpa

Geeignet für: Paare ohne Höhenangst, die gemeinsam hoch hinaus und die Gästeliste eher klein halten wollen.

Für immer und ewig: Zeitreise zur Hochzeit

Wer auf historisches Ambiente steht und gerne gleich vier Kirchen mit Platz von 30 bis zu 175 Gästen aus verschiedenen Jahrhunderten zur Auswahl haben möchte, der ist für den hoffentlich schönsten Tag im Leben im Hessenpark richtig. Die Kirchen sind nicht geweiht. Das heißt, sie sehen zwar wie Gotteshäuser aus, sind es aber eigentlich nicht.

"Deswegen sind bei uns Trauungen aller Konfessionen möglich, auch freie Trauungen, das gibt es ja sonst nirgendwo", sagt Sandra Blatt, die Hochzeitskoordinatorin im Hessenpark. Eine Genehmigung der jeweiligen Kirche muss aber eingeholt werden. "Alle vier Kirchen gleichzeitig besetzen wir nicht, auch wenn die Nachfrage groß ist. So eine Hochzeit soll ja auch ein bisschen exklusiv sein."

Hochzeit im Hessenpark Bild © Hessenpark

Ein Standesamt in einer ehemaligen Hofreite mit Platz für 30 Gäste gibt es auch. Ganz Eifrige können also theoretisch die standesamtliche und die kirchliche Trauung direkt in einem Rutsch erledigen. "Die Party können sie dann auch gerne bei uns auf dem Gelände feiern, da gibt es viele schöne Möglichkeiten", so Blatt.

Geeignet für: Nostalgische Paare, die viel Wert auf Kulisse legen.

Immer am Ball bleiben: Fan-Hochzeit im Fußballstadion

Ihrem Verein haben die Fans des SV Darmstadt 98 schon oft im Stadion am Böllenfalltor die Treue geschworen - sei Mai können sie dort auch mit ihrem Liebesmenschen den Bund fürs Leben eingehen. In der Lilienloge der Haupttribüne kann man sich standesamtlich trauen lassen - mit Blick ins Stadion. "Wir sind sehr glücklich, dass die blau-weißen Herzen ab sofort nicht nur bei Heimspielen der Lilien höher schlagen", sagte Michael Weilguny, Geschäftsführer des SV 98.

Allerdings müssen sich die Liebenden für die Stadion-Trauung dem Spielplan unterordnen - für Hardcorefans sicher gar kein Problem. Die Party steigt dann natürlich auch im Merck-Stadion.

Und auch die Frankfurter Eintracht lässt nicht nur die Fußballherzen höher fliegen: In ihrer "Kirche in der Arena", einem Andachtsraum im Stadion, wurden in den vergangenen 16 Jahren über 100 kirchliche Trauungen durchgeführt - Fantrikot unter dem Jacket und Fanschal am Hals der Braut inklusive.

Geeignet für: Echte Fußballfans und Paare, die die richtigen Prioritäten setzen.

Gebunden und trotzdem spontan: "Einfach heiraten" mit der Evangelischen Kirche

Spontan einer Eingebung folgen? Statt einer lang geplanten Hochzeitsfeier können Paare sich am 24. und 25. Mai in zahlreichen Gemeinden an verschiedenen Orten der evangelischen Kirchen in Hessen spontan trauen lassen, unter dem Motto "Einfach heiraten" .

An 30 Standorten werden Pfarrpersonen sowie Prädikantinnen und Prädikanten bereitstehen, um Paare kirchlich zu verheiraten oder sie und ihre Beziehung zu segnen. Die standesamtliche Trauung muss da schon erledigt sein und mindestens einer der Liebenden muss Mitglied der evangelischen Kirche sein – entsprechende Dokumente und Personalausweise sind mitzubringen. "Wir freuen uns auf alle, die kommen. Auch auf die, die sich ganz spontan auf den Weg machen", so Pfarrerin Margit Zahn vom Organisationsteam.

Geeignet für: Evangelische Paare, die moderne Kirche unkompliziert erleben wollen

Bild © einfachheiraten.info

Für Unerschütterliche: Kann klappen im Heißluftballon

Wer einfach ganz hoch hinaus will und dafür auch bereit ist, seine kirchliche Hochzeit immer wieder spontan abzusagen, ist mit einer Hochzeit im Heißluftballon unter Gottes weitem Himmel vielleicht richtig beraten. Das unschlagbare Gefühl von Freiheit in luftigen Höhen und extrem coolen Hochzeitsfotos muss leider mit dem Wetterrisiko bezahlt werden.

Denn der Ballon startet nur, wenn die Bedingungen optimal sind. Wer weiß schon, was das Wetter macht und wann? Besonders der Wind ist oft unberechenbar. Nach Auskunft des Lahntal-Ballonteams, das die Trauung im Ballon anbietet, muss ein Paar schon sehr flexibel sein, einen fixen Hochzeitstermin gibt es damit nicht. Und welcher Pfarrer kann schon auf Abruf in den Ballon hüpfen?

Hochzeit im Heißluftballon Bild © picture alliance / Ma Luyao/HPIC/dpa | Ma Luyao

Wenn aber alles glatt geht, erwartet das Paar und seine acht möglichen Gäste eine wahrhaft abgehobene Hochzeit. Eine standesamtliche Trauung im Ballon ist übrigens nicht möglich, weil während der Fahrt nicht eindeutig geografisch zugewiesen werden kann, welches Standesamt zuständig ist. Der Ballon bewegt sich und überfliegt Bezirksgrenzen, wenn nicht sogar Ländergrenzen. Ein Hoch auf die Bürokratie.

Geeignet für: Hyperflexible Paare, die kein Problem damit haben, wenn spontan der Wind ihre Hochzeit verweht.