Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will den aktuellen Krisen mit einer Mutmach-Aktion begegnen - Motto: "Ich bin da - trotzdem".

Zum Start seilte sich Kirchenpräsident Jung am Mittwoch in Frankfurt von einem Kletterturm ab, um nach Angaben der Kirche zu verdeutlichen, wie sehr Menschen auf Halt angewiesen sind. Aktuell brächten Krisen wie der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel oder die Folgen der Corona-Pandemie viele Menschen an den Rand ihrer seelischen Kräfte. An der Aktion beteiligen sich laut EKHN über 400 Gemeinden.