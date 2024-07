Der Anteil der Wohnungen mit nur einer Bewohnerin oder einem Bewohner ist in Hessen gestiegen.

Von der Zensus-Erhebung 2011 bis zur Befragung 2022 hat sich diese Quote um 6,3 Prozentpunkte auf 42,5 Prozent erhöht, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Die absolute Zahl der Einpersonenhaushalte nahm um 26,3 Prozent von 994.900 auf 1,26 Millionen zu. Überdurchschnittlich viele Bürger wohnten zum Stichtag 15. Mai 2022 in den drei größten Städten alleine: In Frankfurt waren es 53,1 Prozent, in Wiesbaden 50,1 und in Kassel 52,9.