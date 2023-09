Bischofskonferenzvorsitzender Bätzing erhofft sich von der Weltsynode im Oktober in Rom konkrete Veränderungen.

Ziel werde sein, "dass sich Kirche verändert", sagte der Limburger Bischof am Mittwoch während der Herbstvollversammlung der deutschen Bischöfe in Wiesbaden. Er gehe nach Rom "mit dem Druck all der drängenden Fragen und Bewegungen, die nach Antworten suchen". Franziskus wird von Kritikern vorgeworfen, dass er zwar das Gespräch suche, daraus aber keine Konsequenzen ziehe und die Strukturen der katholischen Kirche unverändert lasse.