Am hessischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation hat Ministerpräsident Rhein (CDU) die Bedeutung von Freiheit, Frieden und Heimat hervorgehoben.

"Gerade der Ukraine-Krieg führt uns eindringlich vor Augen, wie grauenvoll und traumatisch Flucht und Vertreibung sein können", sagte Rhein am Sonntag. Knapp ein Drittel der in Hessen lebenden Menschen kenne Flucht und Vertreibung aus eigener Erfahrung oder durch das Schicksal von Angehörigen. Der Gedenktag wird seit 2013 jeweils am zweiten Sonntag im September gefeiert.