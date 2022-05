Fuldaer Bischof kritisiert "menschenverachtende Ideologie"

77 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges in Europa hat Fuldas Bischof Michael Gerber am Sonntag den Krieg in der Ukraine scharf kritisiert: In einer menschenverachtenden Ideologie würden das Schicksal und das Leben des Einzelnen dort brutal den Interessen einiger Mächtiger untergeordnet.

In einem Wallfahrtsgottesdienst erinnerte Bischof Gerber an das Ende des zweiten Weltkrieges. Gleichzeitig blickte er auf den aktuellen Krieg in der Ukraine sowie auf das Schicksal und das Leiden der Menschen: Auf die Verletzten, Traumatisierten, auf die Flüchtenden und auf die, denen durch rohe Gewalt alles genommen wird. "Insofern geht es in diesem Krieg tatsächlich um die Zukunft unseres Kontinents, ja um die Zukunft der Weltgemeinschaft insgesamt", sagte Gerber.