Weitere Flüchtlinge in Alsfeld eingetroffen

An der Flüchtlingsunterkunft in der Hessenhalle in Alsfeld (Vogelsberg) sind weitere Menschen aus der Ukraine angekommen. Nachdem am Samstag zur Eröffnung knapp 300 Schutzsuchende eintrafen, sind am Montag weitere 300 Personen aus der hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen gebracht worden. Die Einrichtung in Alsfeld mit ihren 1.000 Plätzen ist aber noch nicht ansatzweise voll belegt, weil ohnehin einige Flüchtlinge von dort weitergereist sind, wie eine Kreissprecherin berichtete. 30 Helfer kümmern sich um die Schutzsuchenden dort.

Die Hilfe in der Region sei grandios. Die Sprecherin bremste aber: "So sehr wir uns über die überwältigende Hilfsbereitschaft freuen, im Moment bitten wir davon abzusehen, Sachspenden an der Hessenhalle abzugeben. Wir sind gerade dabei, eine Aufstellung zu machen von den Dingen, die fehlen. Wir werden dann gezielt aufrufen, welche Spenden wir benötigen."