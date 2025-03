Umwelt- und Klimaschützer rufen für den Abend zur sogenannten Earth Hour auf. Ihr Anliegen: Für eine Stunde das Licht ausmachen und die Stimmen erheben - als Zeichen für den Umweltschutz. In Hessen beteiligen sich mehrere Städte.

"Licht aus. Stimme an. Für einen lebendigen Planeten": Die Aktion hat im pazifischen Inselstaat Samoa begonnen, endet auf den Cook-Inseln und in Französisch-Polynesien – und auch in Deutschland und Hessen gibt es viele Einrichtungen und Privatpersonen, die an der Earth Hour 2025 teilnehmen wollen.

Die Aktion findet am Samstag zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr statt – dann gehen vielerorts die Lichter aus, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Hier gehen in Hessen die Lichter aus

In Hessen sind zum Beispiel die Herkules-Statue sowie Kirchen in Kassel, die Mathildenhöhe in Darmstadt, der Dom in Wetzlar oder die Paulskirche sowie der Römer in Frankfurt dabei.

Dort wird die Beleuchtung für eine Stunde abgeschaltet. Aber auch kleinere Orte wie Michelstadt im Odenwald oder Königstein im Taunus machen mit.

Lieder singen, Zusammenhalt fördern

Die Earth Hour ist die weltweit größte gleichzeitig stattfindende Aktion für den Klimaschutz. Organisiert wird sie seit 2007 von der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF).

Auch Privatpersonen sind dazu aufgerufen mitzumachen und ihr Licht zu Hause für eine Stunde auszuschalten. "Ich würde mich sehr freuen, wenn sich auch möglichst viele Frankfurterinnen und Frankfurter sowie die Unternehmen in unserer Stadt beteiligen und für eine Stunde das Licht ausschalten", sagte etwa die Frankfurter Stadträtin Tina Zapf-Rodríguez (Grüne).

Eindruck aus Frankfurt bei einer früheren "Earth Hour" Bild © picture-alliance/dpa

Die Stadt Kassel rief dazu auf, gemeinsam Lieder zu singen. Die Teilnehmer sollten mit ihrem Singen zeigen, dass sie ihre Stimme für den Klima- und Umweltschutz einsetzen. "Jeder kleine Beitrag jedes Einzelnen von uns ist wertvoll und dient einem großen Ziel", unterstrich Kassels Stadtklimarätin Simone Fedderke (Grüne).

Im vergangenen Jahr haben 180 Länder an der Aktion teilgenommen.