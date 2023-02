Hessen trauert um die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Bei einem der verheerendsten Beben in der Region seit Jahrzehnten sind in dem Grenzgebiet mindestens 2.300 Menschen ums Leben gekommen. Betroffene und Angehörige berichten.

Audiobeitrag Audio Hessen reagiert auf Tote bei Erdbeben in der Türkei und Syrien Audio Rettungskräfte versuchen in Diyarbakir im Südosten der Türkei verschüttete Bewohner in einem eingestürzten Gebäude zu erreichen. Bild © picture alliance/dpa/AP | Mahmut Bozarsan Ende des Audiobeitrags

Nach mehreren schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien werden noch immer viele Menschen vermisst. Behörden aus den beiden Ländern sprachen am Montagnachmittag von insgesamt mehr als 2.300 Toten. Angesichts vieler Verschütteter werde die Zahl der Todesopfer vermutlich noch steigen , teilte die Rettungsorganisation Weißhelme mit.

Ein zerstörtes Wohnhaus in Idlib, Syrien Bild © picture alliance/dpa | Anas Alkharboutli

"Während wir schliefen, begann das Haus zu zittern"

Die Kinderhilfsorganisation World Vision mit Sitz in Friedrichsdorf (Hochtaunus) skizzierte am Montag den Moment des Bebens: "Während wir schliefen, begann das Haus zu zittern", zitiert die Hilforganisation einen Mitarbeiter, der sich den Angaben nach in Syrien aufhält. "Ich konnte die Tür nicht erreichen, die Entfernung war zu weit. Eine Minute kam mir vor wie eine Endlosigkeit. Ich fühlte mich hilflos und hatte große Angst."

Der Einsatzleiter der Syrien-Krisenreaktion von World Vision, Johan Mooij, sagte: "Wir haben aktuell einen besonders harten Winter." Voraussichtlich tausende Menschen seien in Nordsyrien und der südlichen Türkei durch dieses Beben betroffen. Man werde alles tun, um den Betroffenen zu helfen.

Weitere Informationen Epizentrum nahe Gaziantep Das Epizentrum lag laut der US-Erdbebenwarte USGS nahe der Stadt Gaziantep, der sechstgrößten Stadt der Türkei mit rund 2,1 Millionen Einwohnern - unweit der Grenze zu Syrien. Demnach seien die Erdbeben mit Stärken von 6,7 und 7,8 gegen 4.17 Uhr und 4.28 Uhr Ortszeit in einer Tiefe von rund 17,9 Kilometern gemessen worden. Ende der weiteren Informationen

Helfer suchen nach Verschütteten. Bild © picture alliance/dpa | Anas Alkharboutli

Frankfurter Händler: "Es ist schrecklich"

Gemüsehändler Ferhat Subasi wurde am Montagmorgen von der Nachricht geweckt. Bevor er seinen Laden in Frankfurt-Bockenheim geöffnet hatte, wusste er bereits von der Katastrophe.

"Es ist schlimm. Ich habe mit meiner Tante, die in Mersin (in der Türkei, Anm. d. Red.) wohnt, telefoniert. Sie hat erzählt, wie schrecklich es ist", sagte Subasi. "Nach dem Erdbeben hat sie mehrere Stunden im Auto gewartet, ist dann aber doch hoch in die Wohnung, weil es da ja kalt ist. Ich bin in Gedanken bei ihr und hoffe, dass es nicht schlimmer wird."

Ferhat Subasi hat Familie in Mersin (Türkei). Bild © Milena Pieper/hr

Abdulaziz Haida, Friseur in Frankfurt hat Familie in der syrischen Stadt Aleppo. "Leider haben wir noch immer keine Informationen, weil die Lage dort so schwierig ist", sagte er dem hr. "Wir versuchen jetzt Kontakt aufzubauen und herauszufinden, wie es den Leuten dort geht."

"Viele weinen am Telefon und schreien um Hilfe"

In der Grenzregion zwischen Türkei und Syrien leben viele Kurdinnen und Kurden. Die Kurdische Gemeinde Deutschland e.V. (KGD) mit Sitz in Gießen erklärte, dass man mit weiteren tausenden Toten rechne. Man werden noch einige Zeit brauchen, bis das ganze Ausmaß der Naturkatastrophe deutlich werde.

Das Epizentrum der beiden ersten Erdbeben lag nahe der Stadt Gaziantep - unweit der Grenze zu Syrien. Bild © picture alliance/dpa/AP | Associated Press Staff

Ali Ertan Toprak, der Bundesvorsitzende der KDG, sagte: "Ich habe mit mehreren Freunden telefoniert, deren Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden. Viele weinen am Telefon und schreien um Hilfe. Das ist für mich in diesem Moment wirklich nicht einfach."

Große Hoffnungen legt Toprak auf die jetzt anrollende internationale Hilfe. Wie diese jedoch in die autonomen kurdischen Gebiete in Syrien gelangen kann, in denen die Erdbeben auch große Schäden hinterlassen habe, bereite ihm noch Sorgen. Die Menschen dort seien politisch ohnehin von vielen Seiten unter Druck. Er fürchtet, dass die Türkei die Hilfskräfte nicht bis dorthin vorlassen werde.

Bundeskanzler und Bundesinnenministerin kündigen Hilfen an

In Berlin kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Hilfen für die betroffenen Regionen aus Deutschland an. Er trauere mit den Angehörigen und bange mit den Verschütteten, lies er über den Kurznachrichtendienst Twitter verlauten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die aus Schwalbach am Taunus kommt und für das Amt der Ministerpräsidentin kandidieren möchte, teilte mit, man werde alle Hilfen in Bewegung setzen, die man aktivieren könne. Das Technische Hilfswerk (THW) könne Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungs-Einheiten bereitstellen. Derzeit seien Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken in Vorbereitung, schrieb sie auf Twitter.

Auch die Kirchen sprachen ihr Beileid aus. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof, Georg Bätzing, sagte am Montag: "Meine Gedanken sind bei den vielen Toten und deren Angehörigen. Die Bilder des verheerenden Erdbebens machen sprachlos." Der Bischof danke allen, die jetzt helfen - vor allem den Rettungsteams, die aus vielen Teilen der Welt in die Region unterwegs seien.

Weitere Informationen Spendenkonto für Erdbebenopfer Wenn Sie für die Opfer der schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei spenden möchten: "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen gemeinsam zu Spenden auf.



BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX / Commerzbank

Stichwort: ARD/ Erdbeben Türkei und Syrien



Mehr Informationen zu den Hilfsorganisationen, die die Spenden erhalten, finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

