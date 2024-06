Gut 95 Prozent der 16- bis 74-Jährigen in Hessen haben 2023 das Internet genutzt.

Wie das Statistische Landesamt zum bundesweiten Digitaltag am 7. Juni mitteilte, entspricht dies 4,5 Millionen Menschen. Demnach versendeten oder empfingen rund 85 Prozent der Befragten in den drei Monaten vor der Befragung private E-Mails. 68 Prozent kauften in diesem Zeitraum online ein.