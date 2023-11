Sprachwissenschaftler Helmuth Feilke wird mit dem Konrad-Duden-Preis 2023 geehrt.

Wie die Stadt Mannheim am Mittwoch mitteilte, erhält der Mittelhesse den mit 12.500 Euro dotierten Preis für seine besonderen Verdienste um die Erforschung der deutschen Sprache. Der Preis soll Feilke am 6. März 2024 verliehen werden. Linguist Feilke forscht an der Justus-Liebig-Universität in Gießen.