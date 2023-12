Teilnehmer der Pro-Palästina-Demo am Tag vor Heiligabend in der Frankfurter Innenstadt

Teilnehmer der Pro-Palästina-Demo am Tag vor Heiligabend in der Frankfurter Innenstadt Bild © Frank Angermund (hr)

Weitere Pro-Palästina-Demo in Frankfurt

Hunderte bei Pro-Palästina-Demo in Frankfurt

In Frankfurt haben sich am Samstag hunderte Menschen zu einer pro-palästinensischen Demonstration versammelt. Die Stadt hatte vergeblich versucht, die Veranstaltung zu verhindern.

Bei der Kundgebung "Stoppt den Genozid in Gaza! Schluss mit der Besatzung Palästinas!" wurden am Samstagnachmittag in der Frankfurter Innenstadt rund 560 Teilnehmer gezählt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, verlief die Veranstaltung friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. "Es verläuft bislang alles auflagenkonform", sagte ein Sprecher. Die Demonstrierenden riefen unter anderem "Free Palastine!", "Deutsche Medien lügen", "Advent, Advent, Gaza brennt", "Jesus kam aus Palästina" und "Stoppt den Genozid!".

Erst am späten Freitagabend hatte der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel ein Verbot der Demonstration der Stadt kassiert. Frankfurt hatte die Demo mit rund 1.000 angemeldeten Teilnehmern am Donnerstag als potenziell antisemitisch verboten.