Kurzmeldung Klimaaktivisten kündigen Geständnis an

Zwei Klimaaktivisten haben im Prozess um eine Abseilaktion auf der A3 nahe Hofheim vor dem Landgericht Frankfurt Geständnisse angekündigt.

Im Gegenzug stellte ihnen die Kleine Strafkammer am Montag Geldstrafen von jeweils zwischen 90 und 130 Tagessätzen wegen Nötigung in Aussicht. Die beiden 24-Jährigen hatten sich im Oktober 2020 von einer Autobahnbrücke vier bis fünf Meter abgeseilt und damit erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht. Am kommenden Mittwoch sollen die Angeklagten Gelegenheit zu ihrem Geständnis erhalten.