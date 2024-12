Das Weihnachtsfest bescherte dem Klinikum Fulda eine besondere Geburt.

Wie das Krankenhaus am Montag mitteilte, erblickte am 24.Dezember das 1.800 Baby in seiner Geburtshilfe das Licht der Welt. Mit über 1.800 Geburten jährlich ist die geburtshilfliche Abteilung des Klinikums Fulda die führende Entbindungsklinik in Osthessen.