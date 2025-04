Externer Inhalt

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen .

Der sogenannte Rettungsdienstplan der Landesregierung sieht außerdem mehr Ausbildungsplätze für Notfallsanitäterinnen und -sanitäter vor. Mit 676 genehmigten Plätzen gab es zuletzt im Vergleich zu 2022 eine Erhöhung um 37,4 Prozent. Das zeigt sich bei Rettungsdiensten wie dem DRK und den Maltesern. Hier hat man deutlich aufgestockt. Bei den Maltesern waren es 2021 nur 89 Auszubildende in Hessen, aktuell sind es mit 143 fast doppelt so viele.

Trotz allem zeichne sich wie in allen Gesundheitsberufen ein Fachkräftemangel ab, so eine DRK-Sprecherin. Man trete dem bereits "seit Jahren durch die Schaffung zusätzlicher Ausbildungskapazitäten stark entgegen", teilte sie mit.

Die Teams stehen bei jedem Einsatz unter Zeitdruck. Innerhalb von zehn Minuten - der sogenannten Hilfsfrist - soll ein Rettungswagen vor Ort sein. Die Hilfsfrist beinhaltet drei Abschnitte: die Zeit für Gespräch und Disponierung in der Leistelle, das Ausrücken und die Anfahrt.

Doch die Vorgabe kann nicht in allen Landkreisen eingehalten werden, wie eine Auswertung des Gesundheitsministeriums zeigt. Den besten Wert erzielt die Stadt Darmstadt, Schlusslicht ist der Schwalm-Eder-Kreis. Mit knapp 30 Prozent schaffte es etwa ein Drittel der alarmierten Rettungswagen nicht in der vorgegebenen Frist.

Externer Inhalt

Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

In der Zentralleitstelle Schwalm-Eder ist die steigende Belastung spürbar. Einsatzsachbearbeiter Helge Stuhlmann führt das auch auf den unzureichenden ärztlichen Bereitschaftsdienst zurück, wodurch viele Patienten durchs Raster fielen. Diese landeten dann in ihrer Not in der Leitstelle, die ein Fahrzeug rausschicke, obwohl ein Besuch beim Arzt ausgereicht hätte. Schlussendlich schicke er den "RTW zum Hausbesuch", bilanziert Stuhlmann.

Azubi: Irgendwann umschulen

Notarzt Gerd Appel, der die Azubis an der Schule in Kassel betreut, fordert junge Kolleginnen und Kollegen auf, sich von den "momentan schwierigen Umgebungsbedingungen" nicht abschrecken zu lassen. Wenn man einem von zehn Patienten am Tag wirklich helfen könne, "dann hat sich das gelohnt". Ob Appel die Nachwuchskräfte damit überzeugen kann, ist ungewiss.

40 Jahre Rettungsdienst - nein, sagt Notfallsanitäter-Azubi Johann Hecht. Bild © Tobias Winge (hr)

Azubi Paul Mergner macht seinen Job gern - doch bis zur Rente in Vollzeit zu bleiben, ist für ihn undenkbar. "Ich werde meinem Anspruch, die Patienten zu versorgen, nicht mehr gerecht", berichtet er. Die Qualität der Behandlung und die Kommunikation mit den Patienten lasse nach dem zehnten Einsatz nach, so der angehende Notfallsanitäter. Seine Konsequenz: irgendwann umschulen.

Auch Mergners Kollege Hecht glaubt nicht, dass er noch 40 Jahre seine Arbeitszeit in einem Rettungswagen verbringt. Der Job sei zu anstrengend - körperlich wie psychisch. Er will sich etwas anderes suchen - spätestens, wenn er merke, dass er Patienten schlechter behandele, "weil ich vom Beruf genervt bin".