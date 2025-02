Einen Tag vor der Bundestagswahl haben hessenweit mehr als 2.000 Menschen für die Demokratie demonstriert. Die meisten Teilnehmer fanden sich in Wiesbaden ein.

In mehreren Städten haben zahlreiche Menschen am Samstag an Kundgebungen, Menschenketten und Demonstrationen teilgenommen. Sie sprachen sich für Solidarität, Vielfalt und Demokratie und gegen einen Rechtsruck aus.

In Wiesbaden zogen einen Tag vor der Bundestagswahl in der Spitze rund 1.100 Menschen vom Hauptbahnhof zum Dern'schen Gelände. Zuvor hatten sich in der Landeshauptstadt laut Polizei 400 Frauen und Männer zu einer Menschenkette zusammengeschlossen.

Die Veranstalter wollen nach eigenen Angaben mit der Menschenkette ein Zeichen für Zusammenhalt, Vielfalt und Demokratie setzen. "Lasst uns den öffentlichen Raum nicht dem Hass überlassen", sagte Nicole Nestler, Sprecherin des Bündnisses.

Kleine Aktionen in vielen Städten

In Marburg demonstrierten rund 450 Teilnehmer unter dem Motto "Antifaschismus ist unser Weg". Auch in Bad Hersfeld beteiligten sich 300 bis 400 Menschen an einer Protestaktion. In Frankfurt kamen zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Frankfurt bleibt bunt, Solidarität statt Rechtsruck" etwa 200 Menschen.

An den Anschlag in Hanau erinnerten weitere 200 Menschen mit einem Demonstrationszug. Außerdem gab es mehrere kleinere Kundgebungen mit bis zu 100 Teilnehmenden.

Demo in Fulda am Freitag

Bereits am Freitag hatten in Fulda laut Polizei etwa 700 Menschen gegen den Rechtsruck und für Demokratie demonstriert.