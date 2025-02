Mehr Studierende in digitalen Studienfächern an hessischen Hochschulen

Der Anteil von Studentinnen in digitalen Studienfächern hat sich in Hessen in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich erhöht.

Die Quote stieg von 16,2 Prozent im Wintersemester 2013 auf 20,7 Prozent im Wintersemester 2023, wie Wissenschaftsminister Gremmels (SPD) in der Antwort auf eine Anfrage der FDP- Fraktion mitteilte.