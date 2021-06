Innenminister Peter Beuth (CDU) hat angekündigt, das Spezialeinsatzkommando des Frankfurter Polizeipräsidiums aufzulösen. Grund ist der Verdacht gegen 20 Beamte, in Chatgruppen rechtsextreme Inhalte ausgetauscht zu haben.

Innenminister Peter Beuth (CDU) löst das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Frankfurter Polizei auf. Das kündigte Beuth am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Hintergrund ist ein neuer Rechtsextremismus-Verdacht gegen mehrere Beamte.

Das inakzeptable Fehlverhalten von Polizisten sowie das Wegsehen unmittelbarer Vorgesetzter im SEK Frankfurt mache diesen Schritt für ihn unumgänglich, erklärte Beuth. Die aufgedeckten Chats ließen bei einigen Mitarbeitern des SEK auf eine "abgestumpfte, diskrimierende Haltung und teils rechtsextreme Gesinnung" schließen, so Beuth.

Die Polizei hatte am Mittwoch Wohnungen und Arbeitsplätze von 20 Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) des Frankfurter Präsidiums durchsucht. Die Männer im Alter zwischen 29 bis 54 Jahren sollen Mitglieder verschiedener Chatgruppen gewesen sein, in denen volksverhetzende Inhalte und Nazi-Symbole geteilt wurden, hauptsächlich in den Jahren 2016 und 2017. Die letzten Nachrichten stammen laut Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) von Anfang 2019.

"Den Vorwürfen wird konsequent strafrechtlich und disziplinarisch nachgegangen", kündigte Beuth weiter an. Für ihn stehe angesichts der Vorwurfslage schon jetzt - unabhängig vom Ausgang der strafrechtlichen Ermittlungen - fest, dass keiner der Verdächtigen mehr für eine hessische Spezialeinheit tätig werden wird. Wo rechtlich möglich, würden die Betroffenen auch aus der hessischen Polizei entfernt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.