Real- und Hauptschülerinnen: Dem Abschluss so nah

Prüfungen beginnen Real- und Hauptschülerinnen: Dem Abschluss so nah

Habe ich genug gelernt? Werde ich bestehen? Relevante Fragen für rund 30.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen. Für sie beginnt eine stressige Woche, denn die Abschlussprüfungen in den Real- und Hauptschulen stehen an.

Die Anspannung steigt an der Goetheschule in Dieburg. Bald werden die Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss machen. Hauptschülerin Emma Braun ist zuversichtlich - aber aufgeregt. Sie mache sich selbst Druck, erzählt sie. Sie wolle es schaffen, aber müsse auch nicht nur Einsen schreiben. "Ich habe Angst vor der Matheprüfung, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass ich es trotzdem schaffe."

Die 16-Jährige hat schon Pläne, was sie nach dem Abschluss machen möchte. Sie könne sich vorstellen, in einem sozialen Beruf zu arbeiten. Sie interessiere zum Beispiel für eine Ausbildung zur Erzieherin und könne sich irgendwann eine Fortbildung in Richtung Integrationserzieherin vorstellen.

Schülerin Emma Braun ist schon nervös vor den Prüfungen. Bild © Lisa Brockschmidt

Druck, einen guten Abschluss zu machen

Emmas Mitschülerin auf dem Realschulzweig, Marlene Ohl, hat sich in den vergangenen Wochen auf ihren Abschluss vorbereitet. Sie fühlt sich gut vorbereitet und hat sich auch um Nachhilfe für die Matheprüfung gekümmert. Vor den Prüfungen hat sie trotzdem Respekt: "Das ist ja keine normale Arbeit, die wir da schreiben. Wir schreiben drei Stunden lang, da bin ich schon aufgeregt."

Druck, einen guten Abschluss zu machen, verspüre sie aber schon. Die 16-Jährige hofft, nach dem Realschulabschluss das Abitur machen zu können. Sie habe sich auch bereits an weiterführenden Schulen beworben. Ihr liege das Kreative, erzählt sie. Innenarchitektur fände sie zum Beispiel spannend. Aber bis dahin sei noch Zeit.

Schülerin Marlene Ohl Bild © Lisa Brockschmidt

Nachholbedarf durch Corona-Pandemie

Gemeinsam mit Emma Braun und Marlene Ohl werden in Hessen voraussichtlich etwa 12.300 Schülerinnen und Schüler an Hauptschulen und 17.900 Schülerinnen und Schüler an Realschulen für die Abschlussprüfungen antreten, wie das hessische Kultusministerium berichtet.

Deutschlehrerin Ulrike Staudt leitet den Hauptschulzweig der Dieburger Goetheschule und hofft, dass sich alle gut vorbereitet fühlen: "Das Allerwichtigste ist, dass die Schüler auf ihre Fähigkeiten vertrauen, und da entlassen wir sie mutig in die Prüfung."

Durch die Corona-Pandemie hätten einige Nachholbedarf. Online-Schooling habe damals nicht bei allen so gut funktioniert, auch aus technischen Gründen. Einige hätten noch Lücken, insgesamt seien sie aber gut vorbereitet. Für die Prüfungen rät sie den Prüflingen, ausgeschlafen zu sein, genug Essen und Getränke mitzunehmen - und sich auch selbst mal zu verzeihen, wenn man etwas nicht weiß.

Abitur oder Ausbildung vor Augen

Auch nach den Prüfungen gebe es Unterschiede bei ihren Schülerinnen und Schülern, erzählt Ulrike Staudt. Etwa zwei Drittel wollten weiter zu Schule gehen, ein Drittel gehe in die Ausbildung nach dem Schulabschluss. Auch darin unterstützt sie die Schule. Die Schülerinnen und Schüler, die jetzt in Ausbildung gingen, seien über die Betriebspraktika daran gekommen.

Lehrerin Ulrike Staudt macht den Schülerinnen und Schülern Mut. Bild © Lisa Brockschmidt

Drei Prüfungstage in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch stehen nun an. Ende der Woche sind die Prüfungen in Hessen vorbei. Bis dahin bleibt es aufregend für die Abschlussklassen der Real- und Hauptschulzweige der Goetheschule in Dieburg.

Emma Braun freut sich schon auf die Zeit nach den Prüfungen, wenn die Anspannung abfällt. "Ich lerne halt sehr, sehr viel und nach den Prüfungen kann ich auch wieder am Wochenende was unternehmen oder Freunde treffen", freut sie sich.

