Rechtsextreme wollen CSD in Wetzlar für Hetze missbrauchen

Queere Community feiert in Mittelhessen

Sichtbarkeit und gleiche Rechte für alle - dafür zieht die queere Community beim Christopher Street Day durch Wetzlar. Rechtsextremisten haben zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen. Laut Verfassungsschutz wäre es die erste derartige Störaktion in Hessen.

Veröffentlicht am 14.06.25 um 10:30 Uhr

Südlich von Hamburg in Winsen (Luhe) gab es bereits 2024 einen Neonazi-Aufmarsch beim CSD

Am Samstag findet in Wetzlar (Lahn-Dill) der Christopher Street Day (CSD) Mittelhessen statt – rund 1.500 Menschen werden erwartet. Ein bunter Demonstrationszug soll durch die Stadt ziehen, es gibt ein Bühnenprogramm und eine Party. Das Motto: "Nie wieder still."

Bianca Carle ist Transfrau und CSD-Demonstrationsleiterin in Wetzlar. "Das Schönste ist, wenn wir einfach Anerkennung bekommen", sagt Carle. Ziel sei es zu zeigen, dass queere Menschen zur Gesellschaft gehören – so wie alle anderen auch. "Wir sind nichts Aussätziges oder Sonstiges, wir sind Menschen wie du und ich", sagt Carle.

Der CSD hat eine lange Geschichte und findet dieses Jahr in mehreren hessischen Städten statt, etwa in Frankfurt und Kassel. In Wetzlar gab es zuletzt vor sieben Jahren eine CSD-Demonstration.

Neu ist allerdings, dass erstmals in Hessen eine Gegenveranstaltung aus dem rechtsextremen Spektrum angekündigt ist. Der Hessische Verfassungsschutz teilte auf hr-Anfrage mit: Deutschlandweit gerate die queere Community immer mehr in den Fokus rechter Gruppierungen, etwa durch Hasspostings, Anti-CSD-Rhetorik oder Gegenveranstaltungen.

Verfassungsschutz: Erstmals derartige Störaktion in Hessen

In ostdeutschen Bundesländern gab es laut Verfassungsschutz bereits CSD-Gegendemonstrationen aus dem rechten Spektrum, in Hessen habe man das bislang nicht festgestellt.

"Die bevorstehenden Ereignisse in Form der angemeldeten Gegendemonstration zum CSD in Wetzlar zeigen, dass Rechtsextremisten die LGBTQ -Szene und ihre Veranstaltungen als Agitationsfläche zur öffentlichkeitswirksamen Verbreitung ihrer menschenfeindlichen Ideologie nun auch in Hessen nutzen wollen", heißt es in der Antwort des Verfassungsschutzes.

Rechtsextreme mobilisieren seit Wochen

Konkret ist in Wetzlar eine Gegendemo von "Die Heimat" (früher: Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD ) mit 30 Personen angekündigt. Anmelder ist Thassilo Hantusch, derzeit stellvertretender Vorsitzender der Heimat-Jugendorganisation "Junge Nationalisten Hessen". Er ist zudem Kreistagsabgeordneter im Lahn-Dill-Kreis.

Hantusch und andere Vertreter der laut Bundesverfassungsgericht gesichert rechtsextremen Partei rufen seit Wochen auf Social Media zum Widerstand gegen den mittelhessischen CSD auf, unter dem Motto "Heimat, Familie & Nation".

"Ungeist der heutigen Zeit"

In ihren Anti-CSD-Mobilisierungsposts präsentieren sich die Rechtsextremen martialisch: vermummte Männer mit Deutschlandmasken, die ein Protest-Plakat gegen den "linken Mainstream" halten und die Fäuste heben.

Werbepost für die Wetzlarer Anti-CSD-Demo. Mit der Kampagne schuelersprecher.info (Account mittlerweile gelöscht) hatten die Jungen Nationalisten laut Verfassungsschutz versucht, Schüler mit rechtsextremer Propaganda zu erreichen. Bild © hr/Screenshot Instagram (13.6.2025)

In einem anderen Aufruf heißt es: Minderheiten würden versuchen, ein neues Weltbild aufzudrücken, gendergerechte Sprache werde aufgezwungen. Man sei zudem gegen queere Inhalte oder Gruppen in Kindergärten, Schulen oder Jugendzentren.

Das Kultusministerium sieht das Gendern kritisch, an Schulen gilt hierzulande sogar ein Genderverbot in Abschlussprüfungen.

Verknüpfung mit ausländerfeindlichen Inhalten

Auch Neonazis aus anderen Regionen mobilisieren online zum Protest in Wetzlar oder kündigen an, selbst nach Mittelhessen kommen zu wollen. Die Anti-CSD-Aufrufe werden außerdem auch mit völkischen und ausländerfeindlichen Inhalten verknüpft, etwa der Chiffre 444.

Dies verweist auf den vierten Buchstaben im Alphabet und wird als Verschlüsselung für "Deutschland den Deutschen" verwendet. Die Parole hat rassistische und judenfeindliche Wurzeln aus der Zeit des Kaiserreichs. Auch Adolf Hitler verwendete sie.

Verfassungsschutz: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Der hessische Verfassungsschutz erklärte auf hr-Anfrage: "Auf Basis ihrer Weltanschauung lehnen Rechtsextremisten Diversität im Hinblick auf sexuelle Orientierung sowie Partnerschafts- und Familienmodelle größtenteils ab."

Die LGBTQ-Community sei fortlaufendes Ziel von Agitationen aus der rechtsextremistischen Szene. "Ursächlich hierfür ist, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit einen grundlegenden Bestandteil rechtsextremistischer Ideologie und Agitation bildet."

2024: Angriff auf homosexuellen Mann

Es ist zwar die erste rechtsextreme Anti-CSD-Demo dieser Art, aber nicht die erste potenziell queer-feindlich motivierte Aktion aus dem Spektrum.

Rechtsextreme Vorfälle nehmen in Mittelhessen zu. 2024 hatte die Polizei in Wetzlar einen schweren Angriff von fünf Jugendlichen vereitelt, die den Jungen Nationalisten nahe standen. Sie sollen in einer Chatgruppe geplant haben, einen homosexuellen Mann anzugreifen, den sie für pädophil hielten.

Das Verfahren gegen die Jugendlichen soll im August beginnen, ist aber nicht öffentlich. Die Ermittlungen gegen einen von ihnen wurden zwischenzeitlich eingestellt.

CSD: Keine Angst, aber Rat zur Vorsicht

CSD-Demoleiterin Bianca Carle meint: Durch die bundesweiten Aufrufe zu den Anti-CSD-Protesten versuchten die Jungen Nationalisten, Angst zu verbreiten. Das gelinge ihnen aber nicht. "Nein, wir haben keine Angst."

Das CSD-Team rät den Teilnehmenden trotzdem, in Gruppen anzureisen, Plakate erst vor Ort auf der Demo auszurollen und sich im Notfall an die Polizei zu wenden.