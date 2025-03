Noah Badjie ist zwischen grauem Beton und Graffiti in Offenbach aufgewachsen. Heute steht er regelmäßig auf den roten Teppichen in ganz Europa: Der 24-Jährige ist mit Filmkritiken auf TikTok berühmt geworden.

Veröffentlicht am 22.03.25 um 13:54 Uhr

Videobeitrag Noah Badjie - Filmkritiker der Zukunft Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

London, Kopenhagen, Berlin: Noah Badjie kommt herum auf den roten Teppichen Europas. Der 24-Jährige wird regelmäßig zu Filmpremieren oder Events von Netflix, Disney und Co. eingeladen. Denn auf seine Empfehlungen hört die Jugend: Noah Badjie hat auf TikTok fast 400.000 Follower, denen er täglich Filme und Serien ans Herz legt - oder von ihnen abrät.

Die Filmpremieren und Events der großen Streaminganbieter sind die glamouröse Seite im Leben des TikTok-Stars. Sein Alltag sieht anders aus: In seinem Schlafzimmer sitzt Noah Badjie am Schreibtisch und nimmt Videos auf.

Noah Badjie nimmt in seinem Zimmer in Offenbach ein TikTok auf. Bild © hessenschau.de

Oft produziert er sogenannte "Reactions". Er reagiert in Echtzeit auf einen neuen Trailer, danach schneidet er den Clip und postet ihn auf TikTok. Im Schnitt landen so pro Tag etwa zwei Videos auf seinem Kanal.

Ungeplanter Erfolg auf TikTok

Vor anderthalb Jahren postete er zum ersten Mal ein Video zu einem Film. Damit traf er eher zufällig mitten ins Schwarze: "Das war eine Nische im deutschen TikTok-Markt", sagt Noah Badjie mit einem breiten Grinsen.

Er habe selbst schon immer viele Serien, Filme und Trailer geschaut, erzählt der Offenbacher. Dann habe er angefangen, diese regelmäßig auf Tiktok zu bewerten. Seine Empfehlungen treffen den Geschmack einer Generation: "Ich hatte sehr viele Glücksgriffe. Die Filme, die ich feiere, feiern anscheinend viele."

Schnell wächst die Anzahl seiner Follower, heute sind es fast 400.000. Netflix, Disney und Amazon Prime werden auf ihn aufmerksam. Er wird zu Premieren eingeladen, war vor kurzem bei der Berlinale. "Eine krasse Ehre", wie Noah Badjie sagt.

Noah Badjie ist voll im Film- und Serienbusiness angekommen. Bild © Noah Badjie

Zwischen Werbung und kritischen Berichten

Außerdem wird Noah Badje regelmäßig für sogenannte "Special Events" gebucht. Bei diesen Veranstaltungen dürfen erfolgreiche TikToker beispielsweise an Drehorten der großen Streaming-Anbieter Videos produzieren.

In diesen Fällen wird Noah Badjie dafür bezahlt, dass er Werbung macht. Trotzdem: In den meisten Fällen bewerte er die Filme und Serien unabhängig und auch kritisch, sagt der TikToker.

Noah Badjie mit Schulfreund Georgios Papatolis. Bild © hessenschau.de

Noah Badjie liebt es, Videos zu drehen und zu schneiden: "Das ist eine Leidenschaft." Schon mit zehn Jahren habe er damit angefangen - als Jugendlicher war er auf YouTube aktiv.

Georgios Papatolis kannte ihn schon damals. Er und Noah Badjie sind seit der sechsten Klasse befreundet. Oft treffen sie sich am Offenbacher Hafen. "Noah ist genau wie früher. Egal, wie viele Follower dazukommen, er bleibt gleich", sagt Georgios Papatolis. Noah sei einer, der durchziehe und sich den Erfolg erarbeite.

Einen weiteren Grund für seinen Erfolg sieht Noah Badjie selbst in seiner Jugend in Offenbach. Bis er zwölf Jahre alt war, wuchs er in der Bismarckstraße auf, die als sozialer Brennpunkt gilt. "Ich habe viele Kulturen und Charaktere kennengelernt. Dadurch komme ich irgendwie mit jedem klar."

Früh übt sich: Noah Badjie in einem seiner ersten YouTube-Videos. Bild © Noah Badjie

Studium als Plan B

Neben seiner Karriere auf TikTok studiert Noah Badjie in Frankfurt Immobilienmanagement. Er rät allen Jugendlichen, die ihm nacheifern: "Macht einen Schulabschluss. Mathe ergibt vielleicht auf den ersten Blick keinen Sinn, aber Bildung kann dir am Ende keiner nehmen."

Ein weiser Ratschlag von einem, dem bewusst ist, wie schnell Karrieren auf Social Media auch wieder enden können.