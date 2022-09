Viel Zulauf bei Freiwilliger Feuerwehr in Gießen

Neuzugänge Viel Zulauf bei Freiwilliger Feuerwehr in Gießen

Anders als an anderen Orten in Hessen gibt es in Gießen einen großen Zulauf bei der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt.

In den vergangenen fünf Jahren verdoppelte sich die Zahl der Mitglieder von etwa 30 auf heute rund 60. Angaben vom Dienstag zufolge sind unter den Neuzugängen vor allem Studierende. Interessenten werden weiterhin aufgenommen.