Am 7. Oktober drangen hunderte Kämpfer der terroristischen Hamas aus Gaza nach Israel ein und töteten nach Angaben der israelischen Regierung rund 1.200 Menschen. Mehr als 200 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Israel startete anschließend einen Gegenangriff und verhängte eine Blockade über den dicht besiedelten Gaza-Streifen. Die israelische Armee drang auch in das Al-Schifa-Krankenhaus ein, weil sie dort eine Hamas-Kommandozentrale vermutete. "Israels militärisches Eindringen in das Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza ist völlig inakzeptabel", sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO).



Nach tagelangen Verhandlungen hatten sich Israel und die Hamas Ende November auf eine Feuerpause geeinigt. Der UN-Sicherheitsrat hatte zuvor "humanitäre Pausen" gefordert, um im Einklang mit dem Völkerrecht humanitäre Hilfe zu gewährleisten. Nach Ende der einwöchigen Feuerpause hat die israelische Armee ihren Kampf am Freitag gegen die palästinensische Terrororganisation wieder aufgenommen. Auch die Hamas startete wieder Raketenangriffe auf Israel.

Die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser stieg nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums inzwischen auf fast 16.000 Menschen. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, waren die meisten von ihnen Zivilisten.



Quellen: dpa, AFP, tagesschau.de