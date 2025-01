Audio starten

Am 7. Januar jährt sich der terroristische Anschlag auf die Redaktion der französische Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" zum zehnten Mal. Am 7. Januar 2015 drangen zwei islamistische Attentäter in die Räume der Redaktion in Paris ein, nachdem diese Karikaturen des islamischen Propheten Mohammed veröffentlicht hatte. 12 Personen starben. In Kooperation mit vier weiteren Museen erinnert das Caricatura Museum in Frankfurt mit einer künstlerischen Intervention an das Attentat.