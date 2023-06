Geplant war ein rauschendes Fest zum 10-jährigen Jubiläum des Weltkulturerbes. Doch das Unwetter vom Donnerstag hat den Bergpark Kassel schwer getroffen, das Betreten ist gefährlich. Deshalb beschränkt sich die Party am Samstag nun auf Veranstaltungen rund um das Schloss.

Mit einem großen Fest wollte man am Wochenende in Kassel ein besonderes Jubiläum feiern: Vor zehn Jahren hatte die Unesco den Bergpark in Kassel in die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen. Damit ist der 560 Hektar große Landschaftsgarten einer von sieben Orten in Hessen, die so wichtig sind, dass sie für immer bewahrt werden sollen.

Das schwere Unwetter vom Donnerstag hat den Veranstaltern nun einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Bergpark wie auch in der Karlsaue bestehe die akute Gefahr umstürzender Bäume, teilte Hessen Kassel Heritage (HKH) am Freitag mit.

Auch wenn eine Sicherheitskontrolle der Wege stattgefunden habe, werde vom Betreten des Parks dringend abgeraten. Der Herkules, die Löwenburg und die Insel Siebenbergen bleiben demnach geschlossen, die Wasserspiele am Sonntag sind abgesagt.

Zahlreiche Bäume wurden vom Unwetter entwurzelt. Bild © hr/Lucas Maier

Feiern rund ums Schloss

Auch die geplanten Führungen durch den Park mit Wissenswertem zur Parkarchitektur müssen entfallen. Sollte sich das Wetter wie angekündigt beruhigen, kann laut HKH immerhin ein Teil der zum Jubiläum geplanten Veranstaltungen stattfinden, etwa eine kostenlose Vortragsreihe im Ballhaus zum im Park vorherrschenden Thema Wasser und die Ausstellung "Bergpark reloaded".

Sie befasst sich mit den barocken Anfängen des Bergparks und zeigt, dass die ursprüngliche Planung noch viel ambitionierter war. Highlight der Schau ist ein digitales Modell des Bergparks Wilhelmshöhe.

Partymotto "Weiße Nacht"

Stattfinden soll auch die Party unter dem Motto "Weiße Nacht", angelehnt an das skandinavische Mittsommerfest. In einer Kreativwerkstatt kann man sich entsprechend schminken und frisieren lassen oder einen eigenen Blumenkranz binden.

Wichtig sei, dass die An- und Abreise nur über den Fußweg entlang der Tulpenallee erfolgen könne, so HKH-Direktor Martin Eberle. Der Aufenthalt im Park erfolge auf eigene Gefahr.

So entspannt war die "Weiße Nacht" im Bergpark beim letzten Mal. Bild © Hessen Kassel Heritage

Besucherzahlen verdoppelt

Die Anlage im Habichtswald ist der größte Bergpark Europas. Sie ist bekannt für den imposanten Herkules, der hoch oben auf einem achteckigen Sockel thront, und die spektakulären Wasserspiele, die noch wie im 18. Jahrhundert funktionieren, ohne Pumpen und technische Hilfsmittel. Auch die im vergangenen Jahr wiederöffnete Löwenburg ist ein Publikumsmagnet.

Durch den Welterbe-Status strömen Menschen aus aller Welt auf die Wilhelmshöhe. Die Besucherzahlen hätten sich in dieser Zeit auf etwa 800.000 Menschen im Jahr verdoppelt, schätzt Lena Pralle, Sprecherin von Hessen Kassel Heritage.

Da der Bergpark offen zugänglich ist, könne man nicht nach verkauften Tickets gehen. Die Hochrechnung der Zahlen im Besucherzentrum lasse aber diesen Schluss zu, so Pralle.