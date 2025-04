"Das neue Frankfurt" war ein Stadtplanungsprojekt der Superlative: Über 20 Siedlungen und Wohngruppen mit rund 12.000 Wohnungen entstanden innerhalb von nur fünf Jahren zwischen 1925 und 1930. Helle und funktionale Wohnungen, umgeben von großzügigen Grünflächen.

Dazu kamen öffentliche Bauten wie Schulen, das Elektrizitätswerk in der Gutleutstraße, das Waldstadion oder die Großmarkthalle.

Das ambitionierte Projekt fand international Beachtung als eine gelungene Antwort auf die Wohnungsnot und Armut der 1920er Jahre.

Besonders in der Mittelschicht waren die modernen Häuser begehrt. Das Bild von 1927 zeigt eine Dachterrasse in der Siedlung Bruchfeldstraße.

... aber auch begehrte Einfamilienhäuser wie dieses in der Siedlung Höhenblick in Ginnheim von Architekt Carl-Hermann Rudloff (Foto um 1926).

Es entstanden Mehrfamilienhäuser wie dieser Häuserblock von Architekt Carl-Hermann Rudloff in der Siedlung Bruchfeldstraße in Niederrad (Foto um 1926) ...

Im Stadtteil Bornheim erinnert in der gleichnamigen Siedlung ein Platz an Ernst May, als Stadtbaurat einer der prägenden Köpfe.

Im Mittelpunkt des "Neuen Frankfurt" stand die Schaffung von Wohnraum. Die damals entstandenen Siedlungen sind in einigen Stadtteilen heute noch prägend, z.B. hier in der Römerstadt im Stadtteil Heddernheim.

"Ludwig Landmann hatte den Mut, groß zu denken", sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms zum 100-jährigen Jubiläum. Der damalige Oberbürgermeister habe sein Projekt auch gegen Widerstände durchgesetzt. "Landmann und seine Vertrauten trafen Entscheidungen, die für Generationen und bis heute wirken", so Josef über seinen Amtsvorgänger.

Die Geschichtsschreibung habe deren Bedeutung lange unterschätzt, der Umgang mit Landmann und seinem Erbe sei nicht immer angemessen gewesen.

Weitere Informationen

Ludwig Landmann

Ludwig Landmann verantwortete als Oberbürgermeister das Stadterneuerungsprogramm. Bild © Historisches Museum Frankfurt

Landmann, geboren 1868, war ein liberaler Politiker und seit 1924 Oberbürgermeister von Frankfurt. Auf seiner politischen Agenda standen neben der Wohnraumfrage auch der Ausbau Frankfurts zu einem Handelszentrum und Verkehrsknotenpunkt. Er engagierte Ernst May als Stadtbaurat und gab ihm weitreichende Kompetenzen.

Landmann wurde wegen seiner jüdischen Wurzeln 1933 von den Nazis aus dem Amt gedrängt und starb 1945 in einem Versteck in den Niederlanden an Unterernährung.

Ende der weiteren Informationen