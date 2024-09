Audio starten

625.000 Euro für die Kulturlandschaft in Wetzlar: Damit soll das Jerusalem-Haus saniert werden und die Goethe-Werther-Ausstellung neugestaltet werden. Das Geld kommt vom Bund: Das Förderprogramm „KulturInvest“ soll zum Erhalt kultureller Einrichtungen und Denkmäler in Deutschland beitragen. Zu diesen zählt auch das Jerusalemhaus: In den Gedenkzimmern gibt es Bilder, Landkarten und Druckschriften mit Bezug zum Namensgeber.