Nach drei Jahren Corona-Zwangspause ist die Nacht der Museen zurück. Über 40 Museen und Ausstellungshäuser in Frankfurt, Offenbach und Eschborn sind am Samstag dabei. Wo sich ein Besuch besonders lohnt.

Zur Nacht der Museen, die es seit dem Jahr 2000 gibt, zeigen sich am Samstag die über 40 Museen und Ausstellungshäuser in Frankfurt, Offenbach und Eschborn von ihrer besten Seite. Es gibt spezielle Führungen, Workshops und Aktionen. Wir haben sieben Vorschläge für Häuser mit besonderen Angeboten.

Das Institut für Stadtgeschichte ermöglicht zusammen mit dem Amt für Straßenbau einen Blick hinter eine Tür, die sonst verschlossen bleibt. Hinter der Stahltür im Brückenkopf der Alten Brücke liegen die sogenannten Fischergewölbe. Der fast 200 Jahre alte Bau diente zum einen als Unterkonstruktion der Rampe, war aber auch Liegeplatz für die flachen Boote der Mainfischer. Durchgänge führten zum Häusern der Großen und Kleinen Fischergasse.

Historikerin Sabine Mannel erzählt bei den Führungen, was es mit dem besonderen Gebäude auf sich hat. Feste Schuhe und Taschenlampe sind erforderlich!

Brutale Verbrechen und akribische Ermittlungen - leichten Grusel verspricht die Kriminaltechnische Lehrmittelsammlung des Polizeipräsidiums Frankfurt. Sie ist normalerweise nur im Rahmen von Führungen geöffnet. Zur Nacht der Museen erklären Experten die Exponate.

Die Polizei nutzt die Gelegenheit außerdem für einen Abend der offenen Tür. So gibt ein Mordermittler Einblicke in die Aufklärung eines Mordfalls, Polizeidiensthunde zeigen ihr Können und es gibt Polizeifahrzeuge gestern und heute zu sehen. Außerdem gibt es Kaltgetränke, Grillspezialitäten und Livemusik vom Landespolizeiorchester.

Passend zur aktuellen Ausstellung "Inflation 1923" gibt es im Historischen Museum eine Grammophon-Lesung mit Jo van Nelsen und bei einer "Silent Disco" im Schneekugelfoyer kann zu den Lieblingssongs vergangener Jahrzehnte getanzt werden. Neben der Dauerausstellung zur Frankfurter Stadtgeschichte gibt es auch Kurzführungen zur Ausstellung "Stadtlabor Demokratie: Vom Versprechen der Gleichheit".

"Italien von Augen. Frühe Fotografien ewiger Sehnsuchtsorte" heißt die aktuelle Ausstellung im Städel. Zur Museumsnacht gibt es zahlreiche Extra-Führungen: Für Familien und auf Englisch, mit dem Schwerpunkt auf Kunst und Religion oder für Genießer, die sich für ein Kunstwerk 30 Minuten Zeit nehmen wollen.

Kinder können im Offenen Atelier selbst kreativ werden und im Vorgarten gibt es eine Bar und italienische Feinkost.

Die Bewohner des Meeres stehen im Frankurter Zoo im Mittelpunkt. Kommentierte Fütterungen und Experten-Talks beschäftigen sich mit dem Lebensraum Wasser. Es gibt Extra-Fütterungen bei den Robben und den Anemonenfischen und Tierpflegergespräche an der Pinguingrotte. Außerdem wird im Exotarium die im Bau befindliche Mangrovenlandschaft vorgestellt.

Eine stimmungsvolle Lichtinszenierung soll für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen.

Offenbach war einmal ein Zentrum der Druckindustrie, die Lithographie trat hier ihren Siegeszug an. An diese glorreiche Geschichte erinnert die Druckwerkstatt im Bernardbau.

Zur Museumsnacht gibt es Vorführungen von Techniken der Lithographie und des Buchdrucks. In Workshops kann man T-Shirts oder Jutebeutel mit Hilfe eines Gullydeckels bedrucken.

Die Fotosammlung der Deutschen Börse in Eschborn umfasst mehr als 2.300 Werke zeitgenössischer Fotografie. Die aktuelle Ausstellung "Foam Talent 2022" zeigt 20 junge Künstlerinnen und Künstler aus 14 Nationen, die für das gleichnamige Nachwuchsprogramm ausgewählt wurden. Neben allgemeinen Führungen gibt es auch spezielle Künstlerinnen-Führungen mit Laura Chen und Lina Geoushy.

Gäste können sich außerdem in der Kulisse des legendären "Abbey Road"-Albumcovers der Beatles fotografieren lassen.

Weitere Informationen

Tickets und Anreise

Ein gemeinsames Ticket ermöglicht ab 19 Uhr den Eintritt in alle beteiligten Häuser. Es kostet 15 Euro und ist am Abend in allen teilnehmenden Museen sowie am zentralen Infostand auf dem Römerberg erhältlich. Ein ermäßigtes Ticket für 10 Euro ist nur im Vorverkauf sowie online erhältlich. Besitzer der MuseumsuferCard und Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt.



Das Ticket erlaubt auch die Nutzung der speziellen Shuttle-Buslinien plus einer historischen Straßenbahn. Auch auf den regulären Linien sind mehr und längere Fahrzeuge im Einsatz. Sie sind aber nicht im Ticket enthalten.

Ende der weiteren Informationen